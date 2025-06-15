美國No Kings示威｜佐治亞州警燃催淚彈拘8人　德州1人被捕

美國華盛頓周六（6月14日）迎來美國陸軍建軍250周年的閱兵儀式，當日亦是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的79歲生日。有組織在同日舉辦「拒絕國王」（No Kings）示威活動，各地在當日爆發示威，總體和平，但佐治亞州爆發警民衝突8人被拘，德州當日有感局勢審慎考慮後關閉首府奧斯汀的州議會，警方稍晚則拘捕1人，懷疑他涉嫌向州議員發出「可信威脅」（credible threat）。



綜合美媒報道，佐治亞州亞特蘭大市的迪卡爾布（DeKalb）在當日舉行的示威中被指擅闖道路並向洲際公路進發，警方認為他們有阻交通，經下令警示離開後未果，使用催淚彈，將他們驅散，並封鎖道路。截至當地下午5時，至少已有8人被捕。

當局指，市民有權進行示威，強調警員在示威轉向威脅公共安全或無視合理命令下，會做出適當回應，補充警員旨在在於維護個人權利與社區福祉。