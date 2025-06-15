美國華盛頓閱兵撞期特朗普生日　規模創1991年以來最大｜附直播

美國首都華盛頓於當地時間6月14日下午6時30分（香港時間15日早上6時30分）開始舉行閱兵儀式，慶祝美國陸軍成立250周年，而今日適逢總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的79歲生日。



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綜合美媒報道，閱兵主辦單位早此表示，閱兵儀式中將會有6000多名士兵、艾布拉姆斯坦克和布雷德利戰車列隊前行。

儀式將在華盛頓特區市中心舉行，橫跨六個街區，期間將穿過國家廣場（National Mall），並一直持續至晚上7時45分至8時左右。之後將再舉行入伍儀式、在橢圓形草坪上舉辦音樂會以及煙火表演。

2025年6月13日，美國華盛頓特區，一名美國陸軍士兵坐在華盛頓紀念碑附近的艾布拉姆斯坦克上，準備迎接14日舉行的美國陸軍250週年慶典。（Reuters）

報道稱，美國舉行閱兵的次數不多，對上一次是在1991年6月，時任總統老布殊（George H.W. Bush）為慶祝波斯灣戰爭勝利而舉行閱兵。

與此同時，美國有組織此前預告準備於閱兵當日，在全國發起No Kings示威，反對特朗普政府濫權。

2025年6月14日，美國華盛頓，圖為特朗普出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（Reuters）

路透社引述美國官員表示，預料今次閱兵式將花費2,500萬至4,500萬美元，包括閱兵儀式、設備運輸以及部隊食宿費用，報道引述批評人士指，閱兵浪費聯邦開支，是展示強權政治的獨裁行徑。

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