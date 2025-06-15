美國猶他州No Kings遊行爆發槍擊　眾人驚慌逃命　1人重傷

美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City）6月14日「拒絕國王」（No Kings）遊行期間爆發槍擊。警方稱，事件導致一人重傷，目前在醫院接受治療；當局已拘留一名疑犯，並正繼續調查事件。



據現場影片顯示，當時至少傳出3響槍聲，現場群眾在聽見槍聲後開始奔跑，可聽見有人說「天哪，那是槍聲」、「快離開這裏」。另一影片則為一名受害者躺在街上，眾人正對其進行急救。

KUTV報道，官員要求示威者「安全有序」撤離，並要求任何持有該事件照片和影片的人，將這些圖像上載作為證據。

猶他州州長考克斯（Spencer Cox）發聲明稱，這宗槍擊事件「令人深感不安」。考克斯說：「今晚鹽湖城抗議活動中發生的槍擊事件，是一宗令人深感不安的暴力行為，不應該出現在我們的公共場所。我們正在與執法部門密切合作，以追究責任。」