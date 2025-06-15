以軍首次向伊朗平民發「撤離警告」 要求遠離軍事武器製造區域
撰文：張涵語
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以色列伊朗局勢持續升溫，以色列軍方6月15日首次向伊朗平民發出撤離警告，要求目前在伊朗軍事武器設施附近的民眾立即撤離，否則將有生命危險。
據《以色列時報》（The Times of Israel）報道，以軍發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）用波斯語在社交平台X發文警告稱，「所有目前或即將進入或靠近軍事武器生產工廠及其相關機構的人員，必須立即撤離這些區域，直至另行通知前不得返回。靠近這些設施會危及你的生命。」
繼以色列周五（6月13日）襲擊伊朗引發報復後，雙方周六互相施襲，戰火當晚仍未平息，局勢持續升溫。路透社報道指，兩國當晚互襲對方城市或能源、軍事設施，以色列指北部城市海法、被外界認為有爭議的耶路撒冷受襲，至少14人死；伊朗指控以色列持續襲擊首都德黑蘭等多地，至少60人遇難。
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