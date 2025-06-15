還擊以色列難有殺傷力　伊朗已廢的底層邏輯｜點經

2025年6月13日，這一天，以色列發起對伊朗先發制人的打擊，轟炸目標直指伊朗的核設施和彈道導彈設施，納坦茲（Natanz）、設拉子（Shiraz）等伊朗關鍵敏感地點火光沖天；這一天，在歷經2025年前五輪伊核協議談判無果後，加上慘遭以色列的大規模襲擊，伊朗正式退出與美國的核談判，特朗普（Donald Trump，又譯川普）為此叫囂：「伊朗必須在被徹底摧毀前達成協議，否則就太晚了！」「下一輪打擊會更殘酷」；這一天，伊朗折損了數位革命衛隊高級指揮人員和多位頂尖核科學家，伊朗革命衛隊的靈魂人物和幾位核技術首席專家悉數被定點清除；這一天，伊朗在世人面前已是如此不堪，其情報體系形同虛設，被以色列滲透成了「篩子」，給世人造成「以色列想殺誰就能殺誰」的印象。



伊朗在當天天亮時分，向以色列發射了100多架無人機，並陸陸續續發射了一些彈道導彈；而後，「協調」各軍事基地分批發射數百枚導彈，以「飽和攻擊」的方式，突破以色列層層疊疊的防空系統。當地時間13日，伊朗媒體說，在多輪導彈襲擊下，以境內多處建築物被擊中，至少50人受傷。哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）當日晚間稱，伊朗武裝部隊將徹底摧毀以色列政權。伊朗外長也說，現階段拒絕任何呼籲克制的行為。很顯然，語調很高，但伊朗的還擊同之前一樣，不痛不癢，並沒有打擊到以色列的根本。

2025年6月14日，伊朗反擊後，以色列一方公開航拍畫面，顯示特拉維夫附近城市里雄萊錫安（Rishon LeZion）情況，可見多間房屋損毀。（Rishon Lezion Municipality drone team）

以色列去年就曾兩次轟炸伊朗本土。先是去年愚人節，以色列炸了伊朗駐敘利亞大使館的附屬建築，12天後伊朗及其盟友「按劇本」發射了約350枚無人機和導彈，絕大多數被攔截——伊朗自1979年以來首次對以色列本土的直接攻擊，就這樣虎頭蛇尾。過了6天，以色列再對伊朗多地「有限空襲」，雙方第一回合對攻結束。去年7月底，加沙哈馬斯的總頭目哈尼亞（Ismail Haniyeh），在伊朗首都的寓所被離奇炸死，伊朗新總統勸住了最高領袖暫不報復；但9月底，伊朗的小弟、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）一把手納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）又被以色列炸死在地堡。伊朗「新賬舊賬一起算」，10月1日向以色列發射了近200枚彈道導彈，目標包括以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）總部、空軍基地等，成果不大。25天後，以色列「大規模空襲」伊朗的防空系統、兵工廠等，伊朗淡化損失，沒再報復。

可以看到，伊朗所謂的復仇，始終是沒有到來。更多是搞表演性的還擊，根本沒有真真切切地打到以色列的痛處！是主觀意願沒有，還是主觀能動性沒有，也是不得而知。為什麼曾經的中東一霸如此孱弱，剖析一下這個國家的經濟實力，便一目了然，究竟在目前的狀態下，伊朗有沒有反抗性，有沒有未來。而看完之後就能明白伊朗已經廢了的底層邏輯。

圖為2011年10月18日，時任哈馬斯高層辛瓦爾（Yahya Sinwar）自以色列獲釋後，與哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）出席集會。（Reuters）

在被美國長達46年的制裁「圍剿」下，伊朗的經濟狀況已十分不堪，百業凋敝，瀕臨崩潰。自1979年伊朗伊斯蘭革命以來的46年裏，美國在歐盟等西方國家的支持下，對伊朗實施了最嚴苛、全方位的制裁和禁運。其中，對伊朗經濟制裁主要表現為資產凍結、經濟封鎖、貿易禁運；政治制裁主要表現為限制高層接觸、拒絕伊朗領導人進入美國參加國際會議，支持伊朗的反政府組織和個人等；外交制裁表現為斷絕外交關係、驅逐外交官，退出或廢除雙邊條約等；軍事制裁包括武器禁運、對伊朗的軍事機構或組織進行制裁等。一個被五花大綁、與世隔絕了46年的伊朗，即便擁有豐富的自然資源，也難免走向衰敗。

伊朗的人均GDP從2017年的約5400美元驟降至2022年的4100美元，實際GDP總量較2017年峰值下降超過8%，這一幅度遠超許多同類經濟體。世界銀行數據顯示，2023年伊朗GDP約 4015億美元，人均GDP 4502.5美元。

伊朗長年遭受國際制裁，導致當地經濟衰退，物價高企。（Reuters）

外匯收入因美國制裁銳減，石油出口量從2018年前的日均250萬桶降至不足100萬桶，是有收入銳減，於伊朗而言是杯水車薪。外匯儲備相應從1500億美元萎縮至400億美元，導致進口能力嚴重受限。惡性通貨膨脹隨之爆發，2023年官方通脹率達50%，但實際通脹率在食品等民生領域可能更高，里亞爾（IRR）兌美元匯率從4萬里亞爾/美元貶值至30萬里亞爾/美元，貨幣購買力大幅縮水。例如，2023年伊朗的雞蛋價格一年內上漲了400%，麵粉價格翻倍，普通家庭每月食品開支從50美元激增至200美元，到了2024年，這個狀況更加嚴重，幾乎平民階層，每個家庭的收入的超過80%以上，幾乎都用於食品開支。

目前，伊朗的失業率高達25.3%，青年失業率超過40%，尤其在德黑蘭（Tehran）、馬什哈德（Mashhad）等大城市，每5名青年中就有2人失業。貧困率方面，世界銀行數據顯示超過60%的人口，約6300萬人每日支出不足5.5美元，絕對貧困人口佔比超20%。更令人震驚的是，根據伊朗統計局2023年數據，農村地區有30%的家庭面臨「極端貧困」，即每日支出不足3美元，無法維持基本生存。

圖為2025年3月31日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）在德黑蘭參加開齋節祈禱活動。（Office of the Iranian Supreme Leader/WANA /Handout via REUTERS）

由於外匯短缺，伊朗的藥品、醫療設備、工業原材料等關鍵進口嚴重受限2023年，伊朗藥品短缺率高達40%，抗癌藥、心血管藥物依賴進口的部分短缺率達70%。醫療設備陳舊率超過50%，許多醫院不得不使用上世紀90年代的CT機和X光設備。伊朗是全球唯一器官交易合法化的國家。1997年，伊朗就通過了法律，將器官捐獻和交易合法化，由於生活困境，很多底層伊朗人被迫出售器官，大街小巷到處都是出售器官的小廣告，這一現象反映出伊朗社會的貧困和無奈。更極端的是，器官交易和人口販賣猖獗，每年無數人因貧困被迫出售腎臟，價格從3萬美元跌至5000美元，黑市交易佔比超70%。

而最可悲的是，這一現象與教士階層和特權群體的奢華生活形成鮮明對比。伊朗是一個資源財富高度集中地國家。在2012年的一次演講中，伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）曾這樣說道：伊朗最有錢的300個教士家族，掌握了伊朗60%的財富。艾哈邁迪內賈德的話，基本真實反映了伊朗貧富差距懸殊的現實，直接指出了伊朗教士集團在伊斯蘭革命後成為新的權貴階層，控制了國家的多數產業，尤其是石油等核心資源，從而積累了巨額財富。

伊朗國營傳媒6月13日證實，武裝部隊參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri，左）死於以軍空襲。圖為2019年4月18日，巴蓋里與最高精神領袖哈梅內伊在德黑蘭出席活動。（Getty Images）

哈梅內伊家族作為中東四大家族之一，其控制的商業帝國資產超過3000億美元，這一數字甚至超過了伊朗的年度石油出口額。通常，資源高度集中的統治階層，他們只在乎一件事，那就是還能不能繼續統治下去，其他都不重要。

來看一組數據，就能發現這個問題非常嚴重。數據顯示，教士階層和特權群體掌控核心資源，前1%特權和富裕階層擁有高達75%的財富，而佔人口80%的普通群體，僅擁有不到15%的財富。城鄉差距擴大，農村貧困率超80%。高級教士通過宗教基金會控制超500億美元資產，人均財富超1億美元，而普通民眾人均年收入不足5000美元。

高收入群體多為國有石油、銀行高管和宗教基金會成員，他們的月均收入超2000美元，而最低收入群體如清潔工、臨時工，僅100美元，如清潔工、臨時工。德黑蘭公務員月薪300-500美元，而環境衛生工人僅100-150美元，且常拖欠數月。國有企業和宗教基金會壟斷石油、礦產、電訊等核心產業，利潤率超30%，但民營企業因缺乏資源倒閉率從15%升至35%。例如，伊朗最大的宗教基金會「賽義德·哈桑慈善基金會」控制着全國20%的石油出口收益和40%的礦產資源，其利潤率高達35%，但分紅卻全部流向教士階層而非公共服務。

伊朗國有企業和宗教基金會壟斷石油等產業。（Reuters）

伊朗教士集團的長期執政，專制高壓的政教合一治理模式已經讓老百姓難以忍受。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）作為保護伊朗宗教政權的超級壟斷性集團，還把國內最重要的石油、軍工、地產利益給了他們，榨取了伊朗太多的「精氣神」。

2023年政府預算中，宗教事務支出高達120億美元，約佔總財政預算的15%，遠超教育和醫療支出的總和。伊朗教育支出佔8%，醫療佔4%。海外宗教宣傳與聖戰組織資金超20億美元，而國內貧困救濟預算不足5億美元。例如，伊朗每年向黎巴嫩真主黨、敘利亞政府軍等境外武裝提供超10億美元支持，卻無力解決國內30%家庭的糧食短缺問題。

而伊朗稅收制度，嚴重偏向特權階層，企業所得稅率30%-50%，但宗教機構享有免稅特權。社會保障覆蓋率從70%降至40%，貧困家庭需自付超60%的醫療、教育開支。例如，普通家庭孩子就讀大學需支付學費和生活費約2000美元/年，而宗教基金會成員子女可免費就讀私立貴族學校，並享受海外留學補貼。所以，伊朗幾乎所有的特權階層子女，全部在歐美接受教育，所有特權階層家庭，全部在歐美有固定資產。2023年因經濟困境和腐敗發的抗議超2000起，參與者超百萬。青年群體對政權不滿比例達83%，認為宗教領袖不代表人民利益的比例從2015年的45%升至2023年的91%。例如，2023年9月的「馬赫薩·阿米尼（Mahsa Amini）事件」引發的全國抗議中，示威者高呼「政權比美國更可恨」，反映出民眾對特權階層的深惡痛絕。

頭巾示威：2022年9月16日伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）因被指頭巾戴得大鬆，在德黑蘭的街上被宗教警察帶走，被拘留期間死亡。當局稱阿米尼死於本身的健康問題。圖為2022年9月21 日，示威者在德黑蘭上街，就她的死表達抗議。（West Asia News Agency via Reuters）

這樣的一個國家，未來會走向何方？落後就要挨打。所以，伊朗一直在挨打。或許要一直打到國內民眾徹底覺醒，用一場轟轟烈烈的革命，才能走向希望的明天。