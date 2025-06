還擊以色列難有殺傷力　伊朗已廢的底層邏輯｜點經

2025年6月13日,這一天,以色列發起對伊朗先發制人的打擊,轟炸目標直指伊朗的核設施和彈道導彈設施,納坦茲(Natanz)、設拉子(Shiraz)等伊朗關鍵敏感地點火光沖天;這一天,在歷經2025年前五輪伊核協議談判無果後,加上慘遭以色列的大規模襲擊,伊朗正式退出與美國的核談判,特朗普(Donald Trump,又譯川普)為此叫囂:「伊朗必須在被徹底摧毀前達成協議,否則就太晚了!」「下一輪打擊會更殘酷」;這一天,伊朗折損了數位革命衛隊高級指揮人員和多位頂尖核科學家,伊朗革命衛隊的靈魂人物和幾位核技術首席專家悉數被定點清除;這一天,伊朗在世人面前已是如此不堪,其情報體系形同虛設,被以色列滲透成了「篩子」,給世人造成「以色列想殺誰就能殺誰」的印象。



伊朗在當天天亮時分,向以色列發射了100多架無人機,並陸陸續續發射了一些彈道導彈;而後,「協調」各軍事基地分批發射數百枚導彈,以「飽和攻擊」的方式,突破以色列層層疊疊的防空系統。當地時間13日,伊朗媒體說,在多輪導彈襲擊下,以境內多處建築物被擊中,至少50人受傷。哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)當日晚間稱,伊朗武裝部隊將徹底摧毀以色列政權。伊朗外長也說,現階段拒絕任何呼籲克制的行為。很顯然,語調很高,但伊朗的還擊同之前一樣,不痛不癢,並沒有打擊到以色列的根本。

以色列去年就曾兩次轟炸伊朗本土。先是去年愚人節,以色列炸了伊朗駐敘利亞大使館的附屬建築,12天後伊朗及其盟友「按劇本」發射了約350枚無人機和導彈,絕大多數被攔截——伊朗自1979年以來首次對以色列本土的直接攻擊,就這樣虎頭蛇尾。過了6天,以色列再對伊朗多地「有限空襲」,雙方第一回合對攻結束。去年7月底,加沙哈馬斯的總頭目哈尼亞(Ismail Haniyeh),在伊朗首都的寓所被離奇炸死,伊朗新總統勸住了最高領袖暫不報復;但9月底,伊朗的小弟、黎巴嫩真主黨(Hezbollah)一把手納斯魯拉(Sayyed Hassan Nasrallah)又被以色列炸死在地堡。伊朗「新賬舊賬一起算」,10月1日向以色列發射了近200枚彈道導彈,目標包括以色列情報和特勤局(又稱摩薩德,Mossad)總部、空軍基地等,成果不大。25天後,以色列「大規模空襲」伊朗的防空系統、兵工廠等,伊朗淡化損失,沒再報復。

可以看到,伊朗所謂的復仇,始終是沒有到來。更多是搞表演性的還擊,根本沒有真真切切地打到以色列的痛處!是主觀意願沒有,還是主觀能動性沒有,也是不得而知。為什麼曾經的中東一霸如此孱弱,剖析一下這個國家的經濟實力,便一目了然,究竟在目前的狀態下,伊朗有沒有反抗性,有沒有未來。而看完之後就能明白伊朗已經廢了的底層邏輯。

在被美國長達46年的制裁「圍剿」下,伊朗的經濟狀況已十分不堪,百業凋敝,瀕臨崩潰。自1979年伊朗伊斯蘭革命以來的46年裏,美國在歐盟等西方國家的支持下,對伊朗實施了最嚴苛、全方位的制裁和禁運。其中,對伊朗經濟制裁主要表現為資產凍結、經濟封鎖、貿易禁運;政治制裁主要表現為限制高層接觸、拒絕伊朗領導人進入美國參加國際會議,支持伊朗的反政府組織和個人等;外交制裁表現為斷絕外交關係、驅逐外交官,退出或廢除雙邊條約等;軍事制裁包括武器禁運、對伊朗的軍事機構或組織進行制裁等。一個被五花大綁、與世隔絕了46年的伊朗,即便擁有豐富的自然資源,也難免走向衰敗。

伊朗的人均GDP從2017年的約5400美元驟降至2022年的4100美元,實際GDP總量較2017年峰值下降超過8%,這一幅度遠超許多同類經濟體。世界銀行數據顯示,2023年伊朗GDP約 4015億美元,人均GDP 4502.5美元。

外匯收入因美國制裁銳減,石油出口量從2018年前的日均250萬桶降至不足100萬桶,是有收入銳減,於伊朗而言是杯水車薪。外匯儲備相應從1500億美元萎縮至400億美元,導致進口能力嚴重受限。惡性通貨膨脹隨之爆發,2023年官方通脹率達50%,但實際通脹率在食品等民生領域可能更高,里亞爾(IRR)兌美元匯率從4萬里亞爾/美元貶值至30萬里亞爾/美元,貨幣購買力大幅縮水。例如,2023年伊朗的雞蛋價格一年內上漲了400%,麵粉價格翻倍,普通家庭每月食品開支從50美元激增至200美元,到了2024年,這個狀況更加嚴重,幾乎平民階層,每個家庭的收入的超過80%以上,幾乎都用於食品開支。

目前,伊朗的失業率高達25.3%,青年失業率超過40%,尤其在德黑蘭(Tehran)、馬什哈德(Mashhad)等大城市,每5名青年中就有2人失業。貧困率方面,世界銀行數據顯示超過60%的人口,約6300萬人每日支出不足5.5美元,絕對貧困人口佔比超20%。更令人震驚的是,根據伊朗統計局2023年數據,農村地區有30%的家庭面臨「極端貧困」,即每日支出不足3美元,無法維持基本生存。

圖為2025年3月31日,伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Khamenei)在德黑蘭參加開齋節祈禱活動。(Office of the Iranian Supreme Leader/WANA /Handout via REUTERS)