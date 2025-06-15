美國前太平洋總司令：不認為2027年是台海決定性時刻

對於2027年中國將「武統」台灣的說法，美國前太平洋總司令布萊爾（Dennis C. Blair）認為，2027年並非決定性時刻。



綜合聯合新聞網和中時新聞網報道，美軍退役上將布萊爾本月到台灣參加台北政經學院基金會「2025台海防衛兵推」。

布萊爾說，五角大樓提到，解放軍正逐步擴展軍力，目標是成為世界一流軍隊，2027只是其中的一個節點。他觀察解放軍的發展，現代化是全面性的，不只是針對攻打台灣。北京投入大量資源在核嚇阻能力、太空系統、航艦戰鬥群，還有遠程後勤支援等領域，這些裝備都並非專為攻台打造。

美國前太平洋總司令布萊爾（Dennis C. Blair），曾任國家情報總監。（Getty）

布萊爾說，若果解放軍真有一個針對台灣作戰能力的具體時間點，其發展模式應該會非常不同，但實際上觀察到情況並非如此。因此他認為，台灣和美國確實需要關註解放軍的發展，但並不認為2027年會是決定性時刻。

另外，對於解放軍雙航母到第二島鏈活動，布萊爾認為，中國大陸現在所做的，其實就是所謂的「炮艦外交」，即把大型軍艦開到第二島鏈外，然後對台灣、日本和美國施壓，要他們做出政治讓步。但是，一旦發生戰爭，那些軍艦將會被擊沉，平時的航行沒有真正的政治意義。

布萊爾比喻，有些城市區域白天走進去覺得還算安全，但絕對不會晚上去，而戰時就像晚上，「你大概撐不過去」。

布萊爾是美國911事件後第一位情報總監，在卸任太平洋總司令後，曾經以資深觀察員身份參與台軍漢光演習。

本文獲《聯合早報》授權轉載

