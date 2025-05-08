特朗普百日・三｜吳田玉：挖走半導體不是美國應對台海衝突的良策

特朗普（Donald Trump）第二任期剛過百日，世界卻已經歷巨大震盪。在俄烏戰場，美歐俄圍繞烏克蘭的戰後安排反覆博弈；在金融場域，全球因為4月2日的「對等關稅」飽受衝擊；在中美前線，兩強的貿易戰仍在僵持碰撞。各界不只留意特朗普政府的下一步，也嘗試在充滿不確定的世界摸索未來。



4月30日，《NOWnews》、台灣大學社會科學院、台大胡佛東亞民主研究中心合作舉辦「特朗普上任百日：從華府看印太戰略」座談會，邀請到美國知名保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）前總裁兼首席執行官肯尼斯·溫斯坦（Kenneth R. Weinstein）演講，台灣中央研究院院士吳玉山主持座談，哈德遜研究所資深研究員許毓仁、前台灣行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、日月光半導體執行長吳田玉、台大社科院國際長郭銘傑與談。



其中，溫斯坦不只是2011年至2021年的哈德遜研究所總裁，更在2018年9月被特朗普任命為貿易政策和談判諮詢委員會成員，並在2020年被提名為美國駐日大使，其論述不僅投射美國保守派智庫的觀點，也是前「特朗普班底」的立場反映，更是外界理解「特朗普2.0」戰略的參考依據。不過與此同時，來自台灣產、官、學界的代表，也在對話之餘提出反問與擔憂。現場的隱微張力，恰如台灣當前的對美輿論博弈；某些懸而未決、沒有結論的對話，則無疑是對未完巨變的深沉叩問。



圍繞這次講座，《香港01》推出系列報道四篇。本篇為第三篇，聚焦吳田玉與溫斯坦的對話。



4月30日，「特朗普上任百日：從華府看印太戰略」在台灣大學舉行，由左至右分別是台灣中研院院士吳玉山、哈德遜研究所前總裁肯尼斯·溫斯坦（Kenneth R. Weinstein）、哈德遜研究所資深研究員許毓仁、前台灣行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、日月光半導體執行長吳田玉、台大社科院國際長郭銘傑。（劉燕婷攝）

美國半導體製造業很難一夕復甦

吳田玉表示，半導體是特朗普「大計畫」的一部分，卻也恰好是台灣的關鍵產業，因此台灣媒體與學術界都相當關注。而自己有兩個評論，第一圍繞長期趨勢，第二關乎台灣的真正價值。

首先是長期趨勢。吳田玉表示，溫斯坦已經詳細闡述特朗普、兩黨和美國公眾的普遍共識，也就是希望強化國家安全、提升製造業就業，但自己也有話要說：台灣其實非常認真。

「我不能代表台積電發言，但台灣早已向美國政府提出非常嚴肅和有意義的提案，包括之前承諾的650億美元和新承諾的1,000億美元投資，以及蘋果和Nvidia釋出的許多外圍投資消息，這將是另一筆未知金額。」

吳田玉更表示，美國的半導體產業其實非常強大，絕非脆弱不堪。「如果你看一下產品設計、市場創新及交付系統，就會發現美國在全球範圍內控制著半導體的大部分價值，美國在過去3、40年內真正衰退的，僅僅是半導體製造業。」

吳田玉指出，美國之所以失去對製造業的掌控，其原因並非偶然，而是「有意為之的宏觀規劃」（deliberate macro planning）：每個國家都會通過全球半導體供應鏈的特定外包，不斷獲得利益，這不是受恐懼驅動，而是受貪婪驅使，各方都自然而然投身其中，包括台積電與許多其他台灣參與者。

因此吳田玉強調，重建美國在過去40年逐漸消失的製造鏈，不可能一蹴而就，「解決慢性問題需要時間，或許用不上40年，卻可能要5年、10年，包括建造基礎設施、聚集勞動力，這也涉及美國年輕人會選擇進入什麼產業。」吳田玉說明，美國好萊塢（港稱荷里活）、AI數據中心都非常強大，年輕人未必想進入半導體產業，這種情況與台灣、韓國、日本都不同。

吳田玉表示，提出任何嚴肅提案，都要考慮其目的和投入，且要在實際的規畫週期（practical planning cycle）中務實研究，「究竟需要投入多長時間，才能解決40年自然演變所造成的逆平衡問題？」

4月30日，「特朗普上任百日：從華府看印太戰略」在台灣大學舉行，由左至右分別是哈德遜研究所資深研究員許毓仁、前台灣行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、日月光半導體執行長吳田玉、台大社科院國際長郭銘傑。（劉燕婷攝）

台灣的真正價值

吳田玉接著提出自己的第二個評論：釋放台灣的真正價值，並稱這比第一點更重要。

吳田玉指出，人們傾向討論投資與投入，卻鮮少考慮做某事或不做某事的潛在利益與損失。美國的經濟規模是30萬億美元正負5%，伴隨自動化、大數據等人工智慧產業發展，未來10年美國的經濟規模預計會提高10%到30%，即便只有10%，也是每年3萬億的規模。不僅如此，這還將擴大美國與歐洲、中國、其他競爭經濟體間的差距。

吳田玉強調，美國幾乎在半導體製造業外的所有人工智慧領域，都處於領先地位，如果特朗普關注前述的長期問題，也就是將半導體製造業移入美國，這會需要5年到10年以上的時間；但如果美國想促進短期成效，何不讓台灣釋放（unleash）自己的潛力？

吳田玉指出，美國可改用激勵、或懲罰性較低的政策，讓台灣在人工智慧基礎設施、自動化工廠、自動駕駛、人型機器人以及所有工業醫療機器人領域上，協助美國發展推進。「這會帶來多少產值？又將如何改變美國與其他潛在競爭對手的競爭格局？我相信這些獲益，會比我們談論的1,000億、2,000億美元大得多。」

吳田玉表示，長期問題當然需要思考，但多數公司的執行長，也不會放棄考慮短期問題，「因為每個季度我們都必須提交報告」。吳田玉強調，眼下問題就是在當前生態系中，存在兩個前景選擇，一是嘗試在過去30年到40年已自主選擇不開發半導體製造業的區域，建立製造業供應鏈；二是讓已在人工智慧製造方面處於領先地位的台灣加入協助，「這是我們可以衝刺、調整步伐的地方。」

吳田玉總結，所以選擇權在美國手中，是胡蘿蔔或棒子、長期或短期、有形或無形，「這就是我真正想說的，且我相信無論是有形或無形，台灣都能貢獻良多。」

2024年5月29日，台灣新竹，圖為台積電創新博物館的台積電標誌。（Reuters）

美國擔心台海突發事件

溫斯坦首先表示，吳田玉的觀點相當深入，可以考慮為《華爾街日報》（The Wall Street Journal）或其他美國主要出版物，撰寫關於這一主題的專欄文章。

溫斯坦坦承，美國在半導體製造上確實面臨勞動挑戰，無論是SK海力士 (SK Hynix)、台積電或英特爾等準備赴美投資或深化其業務的公司，在勞動力規模的每個階段都存在勞動力短缺，包括年薪數十萬美元的高端工程師、生產晶片的高薪勞動力，以及非高端技術的相關工作，「這部份我們確實需要台灣參與。」

溫斯坦接著提到日本將部分汽車供應鏈遷往美國的過往，表示哈德遜研究所也剛好在今年春天舉辦活動，邀請到時任印第安納州長侯康安（Eric Holcomb）演講。侯康安就談到40年前SUBARU來到印第安納設廠，稱日本汽車工業在美國創造的不是工作崗位（jobs）、而是職業（careers），因為日本不僅投資勞工培訓、為他們提供製造業技能，還投資當地社區與學校，最終創造了「生態圈」（ecosphere）。

溫斯坦說明，例如在印第安納州，就有「印第安納波利斯500」（Indianapolis 500）這一知名汽車比賽，還有普渡大學（Purdue University）工程學院、羅斯霍曼理工學院（Rose–Hulman Institute of Technology），都是受到汽車工業發展帶動，「這對台灣、其他在美投資來說，都是值得參考的案例。」

4月30日，「特朗普上任百日：從華府看印太戰略」在台灣大學舉行，由左至右分別是台灣中研院院士吳玉山、哈德遜研究所前總裁肯尼斯·溫斯坦（Kenneth R. Weinstein）、哈德遜研究所資深研究員許毓仁。（劉燕婷攝）

溫斯坦接著提到台灣，表示雖然吳田玉指出，供應鏈赴美的效應短期難見，自己還是認為美國的作法相當明智，「因為美國有一個顧慮您沒有提到，那就是我們確實擔心『台海突發事件』（Taiwan contingency），大家都知道這對晶片製造業意味著什麼，也是為何美國必須迅速採取行動的關鍵。」

溫斯坦指出，雖然美國因為勞動力與技術短缺，在恢復製造業供應鏈上面臨巨大阻力，但在人工智慧這個場域，「我認為對特朗普來說，沒什麼比贏得人工智慧戰爭更重要。」為此特朗普也成立了國家能源主導委員會（the National Energy Dominance Council），由具有軟體工程與能源背景的內政部長伯格姆（Doug Burgum）直接領導，「總統要確保美國贏得這場與中國的戰略挑戰，我們必須贏得這場挑戰。」

溫斯坦補充，失去製造業的原因也正如吳田玉所說，是因美國的生產力提高了，而特朗普團隊也明白這點，正如列根（Ronald Reagan）上台時也大幅推動減稅，當時資訊時代到來、個人電腦出現，工作型態因此發生巨大改變。無獨有偶，特朗普政府與團隊也明白，美國身處新人工智慧挑戰、新人工智慧時代的前沿，「因此我們更希望人工智慧能為我們的液化天然氣、能源優勢、小型模組化反應爐（Small Modular Reactor）、便攜式核反應爐、下一代反應爐提供發展動力。」

溫斯坦表示，政策制定相當重要，特朗普就與拜登（Joe Biden）團隊的做法截然不同，後者主要是對人工智慧監管進行各種討論，前者則有自己的方法，「我認為這是絕對需要帶入貿易談判的議題，因為特朗普並不是整天坐著、想像各種具體數字，例如銷往台灣的牛肉、豬肉與半導體數字，而是想藉此看看各國能為美國帶來什麼好處。」

溫斯坦最後強調，台灣確實有牌，「你們不是烏克蘭，半導體是一張巨大的牌。我認為特朗普的能源部長、國家安全顧問等，每個人都知道這點至關重要，因此我鼓勵美台雙方共同邁進。」

圖為烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普於4月26日出席天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，在梵蒂岡會面。（Reuters）

台灣安全也能幫助美國獲取人工智慧紅利

吳田玉接著回應「台海突發事件」，表示自己確實了解台灣的根本安全問題，也知道美國的作法是想防止潛在的入侵或掠奪，「但台灣半導體製造業赴美後，即便5年過後美國真的經營有成，獲得了20%的額外好處，只要台灣『發生了突發事件』，最終美國還是失去了剩下80%的潛在好處。因此挖走半導體的做法只解決了部分國家安全問題，卻沒有解決整體問題。」

吳田玉表示，建立國家安全以及自力更生的生態系統，可能需要5到15年的時間，這是一個時間表；但美國還能有另一個時間表，那就是讓台灣釋放自己的潛力，在人工智慧領域強化對美合作，「美國也能在過程中保護台灣安全，抵禦潛在的掠奪或入侵。」這樣一來，美國馬上就能獲得短期收益，不僅更能掌握人工智慧，也能讓美國經濟在當前狀態下比對手更具競爭力，而這本身可能也會緩和中美之間的競爭。

吳田玉總結，因此從短期與長期兩個角度來看，自己想說的是，相信有辦法在短期內釋放台灣的人工智慧潛能，同時又保障台灣安全。