日本農相小泉進次郎帶動百姓買「古米」　成功將米價砍至不到一半

最有可能成為首相接班人的小泉進次郎，正竭盡所能抑制日本米價上漲。他5月21日走馬上任掌管農林水產部，加速將政府糧倉內儲備的陳年老米發放到市場上，壓低了居高不下的米價。



小泉辦事效率的確高，像極了他父親前首相小泉純一郎。上任農林水產部長第一天宣稱要將米價砍一半，果然說到做到。5月底，日本超市架上看到5公斤大米4800日圓（約261.5港元），才短短兩周就降到2000日圓。米商估計，若政府繼續釋放儲備米到市場，零售價還將進一步下降。

2025年5月30日，日本神奈川縣，圖為日本新農相小泉進次郎在米倉視察儲備米。（Reuters）

如今，日本超市內只要打出廣告說政府米上架，就可看到人們一窩蜂去排隊買米。

對小泉加速放老米博取民心，各大反對黨看了很不是滋味。國民民主黨黨魁玉木雄一郎毫不留情地唱反調：「這些老米放在政府糧倉裏，最後都是用來做動物飼料，我可不會買。」

雖然輿論對小泉快速釋放老米壓米價的掌聲不少，但也對當局糧倉裏的米齡存有偏見。報道打出的標題用的不僅僅是「古米」，還把2021年產的老米稱為「古古古米」，2020年的加了五個古字，稱為「古古古古古米」。

圖為2025年5月29日，日本農林水產大臣小泉進次郎試食一個由儲備米製造的飯團。（Reuters）

即便日本老百姓不排斥老米，但心裏都明白放久的老米，味道一定沒新米好。鄰居的日本太太排隊買了一袋老米回家後吐槽說：「這米雖然便宜，但煮起來總覺得不夠香。」

為了讓日本巧婦煮出一鍋好飯，日本電視台開始教導人們，洗米時要用力搓。再來，就是在飯鍋裏多加些水，說這樣煮出來的飯口感較好。

日本天災多，政府未雨綢繆，官方糧倉裏會平均儲存約100萬噸儲備米用於救災。這次為壓低米價，計劃放出90萬噸大米。據悉，在小泉的指揮下，目前已放出將近81萬噸。

日本輿論又開始擔心，掏空了政府米倉裏的儲備米，若災害到來豈不是無糧救災？據政府的說法，2011年東日本大地震後釋放了4萬噸，2016年熊本地震後放出90噸，因此剩下的約10萬噸儲備米，足夠應付災難時所需。

2025年5月31日，日本東京，圖為日本市民在商場購買政府應對米價上漲釋放的儲備米。（Reuters）

小泉也做了下一步打算，他說：「穩住價格是一大前提，如果剩餘的10萬噸釋放後還不足，接下來或許必須考慮緊急進口外國大米。」

日本是一個吃米國，但喜歡的是短粒米，與東南亞產的長粒米不一樣。目前，生產這類短粒米的地區不多，除了日本，只有韓國、中國東部部分地區和美國加利福尼亞州，產量也遠不如長粒米。日本米價高漲背後存在多層因素，除了氣候影響收成，有分析認為與壽司受外國人青睞也有關，短粒米因此供應不足。

2025年5月31日，日本東京，圖為日本市民在商場購買儲備米，現場大排長龍。（Reuters）

值得一提的是，此次米荒與日本民間囤糧有關。有評論指出，日本去年米價高漲與日本央行加息幾乎發生在同個時期。日本走入大通脹時代，物價屋價雙高，讓老百姓切身感受到日子越來越難過。這種氛圍促使人們有了囤積米糧的心態，通常只買一袋米的人會為了存糧多買兩袋。當超市裏的大米售罄時，還會爭相囤積，結果米價一直上漲。在日本，大米也用於釀酒，米商及酒廠也因此囤糧，進一步推高米價。

民以食為天，無論哪個時代，一旦出現糧荒，都是亂世的開頭。日本首個米荒發生在第一次世界大戰，民眾唯恐軍隊囤糧，紛紛搶購大米。戰後，世界上的紛亂也有不少始於糧荒，例如2010年世界小麥價格高漲，引發了2011年的「阿拉伯之春」。

用老米緩和民心，看來也非長久之計。日本要解決米荒，除了要進行農業改革，還得聽天由命——氣候變化。日本老百姓都盼望今年秋季稻田大豐收，有足夠的新米上市，這個問題就能獲得一定解決。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

