儲備米應市仍難降低米價？　日本新農相：不排除緊急進口外國米

日本新任農林水產大臣小泉進次郎周五（6月6日）暗示，如果政府未能成功降低大米價格，可能會啟動緊急機制，從國外進口更多大米。他還沿用父親、前首相小泉純一郎常說的話，表示農業政策中不應有「神聖不可侵犯的領域」。



剛於5月中上任的小泉進次郎說：「緊急進口大米是緩解分銷短缺擔憂的選項之一」，他補充說：「我們將考慮一切可行方式來實現價格穩定。不會有任何神聖不可侵犯的領域。」

「沒有神聖不可侵犯的領域」這一短語是他的父親、前首相小泉純一郎常用的口號。小泉純一郎在2000年代初期推動了政府行政改革及放寬勞動力市場的管制。

日本的米價近期大幅度上漲，日本政府正持續釋放大米儲備以壓低市價，預計儲備量將降至30萬噸，已低於為應對災害或作物歉收而須儲存的100萬噸。

目前，日本根據世界貿易組織規則下的最低准入承諾，每年免關稅進口77萬噸大米，主要來自美國，其中最多10萬噸可用於人民消費。

2025年5月30日，日本神奈川縣，圖為日本新農相小泉進次郎在米倉視察儲備米。（Reuters）

自小泉上任以來，日本政府通過與零售商的直接合同出售儲備大米，以遏制米價飆升，繞過被指責推高價格的拍賣。

周四，日本首相石破茂召開了首次關於大米政策的部長級會議。過去一年，日本大米價格飆漲一倍，部長會議旨在提高生產、防止供應短缺，並協助生產者應對各種挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

