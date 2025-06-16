路透社：美國施壓越南與中國科技「脫鉤」　減少使用相關零部件

路透社6月16日引述知情人士報導，美國正在與越南就關稅談判施壓，要求越南減少在越南組裝並出口到美國的設備中使用中國技術。



蘋果（Apple）、三星（Samsung）等科企在越南設有大型生產基地，而相關零部件大多依賴中國內地供應；Meta和Google也在越南設有承包商，生產VR虛擬實境耳機和智能手機等產品。

據報導，越南政府已和當地企業開會，以擴大「越南製」零部件的佔比。業界普遍表達合作意願，惟同時警告仍需時間和技術才能達標。

路透社報導，特朗普政府正在與越南就關稅談判施壓，要求越南減少在越南組裝並出口到美國的設備中使用中國技術。（Reuters）

有知情人士指，美國的最終目標是加快自身和中國高科技脫鉤，同時提升越南的工業實力，其中特別點名在越南組裝的 VR 裝置過於依賴中國技術。

2024年，中國向越南出口約 440 億美元（約3,454億港元）的高科技產品，包括電子零件、電腦和手機等，佔中國對越南出口額約30%。而越南對美出口高科技產品 330 億美元（約2,590億港元），佔出口美國總額的 28%。越南海關數據顯示，兩項貿易額今年均持續上升。

越南貿易部周日表示，上周在華盛頓舉行的第三輪談判取得了進展，但關鍵問題仍未解決。