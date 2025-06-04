越南撤銷二孩政策　盼扭轉連年下滑生育率

越南政府宣布，廢除自1988年起實行的每對夫婦最多生育兩個孩子的政策，以扭轉生育率下降的局面。



越南通訊社星期三（6月4日）報道，每對夫婦將可以自行決定生育幾個孩子。

過去三年，越南的生育率處於歷史低位。越南衞生部說，去年的總體生育率為1.91，低於2.1的人口替代水平。

2021年，越南生育率為2.11，後於2022年下降至2.01，再於2023年下降至1.96。

隨着生活費上升，生育率下降的趨勢在城市化、經濟發達地區最為明顯，尤其是在河內和胡志明市等大城市。

白領職員陳明香（22歲）告訴法媒，由於她沒有生育計劃，政策調整對她來說無關緊要。「儘管我是亞洲人，社會規範認為女性必須結婚生子，但養育孩子的成本太高了。」

越南衞生部副部長阮氏蓮香今年在一次會議上警告說，儘管政府修改政策並開展公眾宣傳，但鼓勵家庭生育更多孩子卻愈來愈困難。

她強調，出生率下降對長期經濟社會發展構成挑戰，可能導致的問題包括人口老齡化和勞動力短缺。她敦促社會轉變觀念，從僅僅關注計劃生育轉向更廣闊的人口與發展視角。

越南也在努力解決由於歷史上的重男輕女而導致的性別失衡問題。據官方媒體報道，衛生部星期二（3日）提議將罰金提高兩倍至3800美元，以遏制胎兒性別選擇。

近年來，越南的出生人口性別比雖然有所改善，但仍達到112（即每出生100個女嬰，相應有112個男嬰），高於103至107的正常範圍。

越南法律規定，禁止在嬰兒出生前告知父母性別，也禁止出於選擇性別的原因進行墮胎，違法診所將受到處罰。

45歲的黃氏鶯育有三個孩子，但由於二胎政策，她在最小的孩子出生後獲得的福利有所減少。她認為，當局應該發放獎金來鼓勵人們生育更多孩子。

本文獲《聯合早報》授權轉載

