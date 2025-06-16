美國猶他州No Kings遊行爆槍擊案　39歲時裝設計師不治

美國多地6月14日舉行反特朗普的「拒絕國王」（No Kings）遊行，其中在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）的集會爆發槍擊案，當時造成一人重傷，據警方16日表示，該名傷者最終不治。他是39歲時裝設計師Arthur Folasa Ah Loo。



根據警方指，Arthur Folasa Ah Loo是事件中的旁觀者，並非開槍者的目標。

在案件後，警方拘留3人，包括一名24歲男子Arturo Gamboa，還有2名維和小組（peacekeeping group）成員。

當地為Arthur Folasa Ah Loo的遺屬發起籌款，至今籌得逾10萬美元（約78萬港元）（gofundme）

鹽湖城警察局講述，示威活動設有維和小組，職責是幫助確保集會安全，當時有維和小組成員發現Arturo Gamboa形跡可疑，他離開人群躲到牆後，並取出一支步槍。當維和小組成員拔槍與Arturo Gamboa對峙，Arturo Gamboa擺出射擊姿勢，然後衝向人群。

警方指，此時其中一名維和小組成員開了3槍，分別擊中Arturo Gamboa與不是目標的Arthur Folasa Ah Loo。

Arturo Gamboa中槍後受傷，Arthur Folasa Ah Loo不治身亡。

據現場影片顯示，當時至少傳出3響槍聲，現場群眾在聽見槍聲後開始奔跑，可聽見有人說「天哪，那是槍聲」、「快離開這裏」。另一影片則為一名受害者躺在街上，眾人正對其急救。

外媒報道，Arthur Folasa Ah Loo是時裝設計師，在當地業界內頗有名氣。

霍士新聞（Fox News）指，他曾多次作客FOX 13台的生活節目《The Place》，今年較早前，他的一些設計作品用於迪士尼電影《魔海奇緣2》（Moana 2）的紅地氈活動。