內塔尼亞胡：伊朗曾計劃暗殺「頭號敵人」特朗普

以色列6月13日對伊朗採取先發制人攻擊後，德黑蘭方面隨即空襲還擊，雙方至今仍持續互相炮轟。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）6月15日指，伊朗視美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為頭號眼中釘，並曾積極策劃暗殺對方。



內塔尼亞胡15日接受霍士新聞（Fox News）訪問，是以色列發動襲擊以來首度向傳媒解畫。他指德黑蘭方面希望殺掉特朗普，形勢對方是頭號敵人。

內塔尼亞胡形容特朗普是一名果斷領袖，亦不會像其他領袖一樣以軟弱的方式談判，而是撕毀《伊朗核協議》及下令刺殺伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

他指特朗普至今都是表明伊朗不可以擁有核武，即是不可以進行濃縮鈾，因此對伊朗而言，特朗普的強烈行事方式遭伊朗視為頭號敵人。

內塔尼亞胡提到，自己家中的睡房遭導彈擊中後，發覺自己都是伊朗的目標，因此決定與特朗普聯手阻止德黑蘭方面發展核武的能力。

特朗普首屆任期時，曾在2018年簽署命令退出《伊朗核協議》。（Getty Images）

他強調以色列面臨迫切的核威脅，稱伊朗或一年內加快生產3600枚彈道導彈，3年內就有10000枚，如果每枚重1噸的導彈以6馬赫的速度海量攻擊城市，沒有國家可以承受如此攻勢，所以別無他法而是在最後一刻採取行動，除了保障當地，亦是保護整個世界。