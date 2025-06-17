巴黎航展關閉以色列展區　稱違規展示攻擊性武器　惹以國防部批評

以色列和伊朗互相襲擊之際，第55屆巴黎航展（Paris Air Show）周一（6月16日）在勒布爾歇機場（Paris–Le Bourget Airport）開幕，但法國以「展出攻擊性武器」為由關閉了以色列主要公司的展區。此舉引發以色列國防部的強烈批評，稱該決定充滿了政策驅使和商業考量的味道。



路透社報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）上周強調法國支持以色列自衛權，但不建議對伊朗進行打擊。

2025年6月16日，第55屆巴黎航展在法國巴黎附近的布爾歇機場舉行，法國警察共和國保安隊（CRS）走過以色列國防部展台，該展台在保護下仍然開放，而巴黎航展上的四個主要以色列公司展位已被組織者關閉。（Reuters）

巴黎航展開幕前，埃爾比系統（Elbit Systems）、拉斐爾先進防御公司（Rafael）、以色列航空工業公司（IAI）和Uvision在內的以色列公司展位都被黑色隔板隔開。一些規模較小、沒有展出任何硬件的以色列展位，以及以色列國防部展位則保持開放。

法國總理貝魯（Francois Bayrou）辦公室表示，已在展會前告知所有參展商，禁止展出攻擊性武器，並稱以色列駐巴黎大使館也已表示同意。如果參展公司遵守這項要求，可以恢復參展。

貝魯表示，鑑於法國的外交立場，「特別是對加沙地帶的極大關注」，法國政府認為展示攻擊性武器是不可接受的。

2025年6月16日，第55屆巴黎航展在法國巴黎附近的勒布爾歇機場舉行，以色列國防部展台仍在保護下開放，而四家以色列公司的主要展位已被組織者關閉。（Reuters）

以色列國防部對此感到憤怒，並在一份聲明中表示：「這一令人憤慨且史無前例的決定充滿了政策驅使和商業考量的味道。」它隨後表示，正在向法院提起訴訟以抗議這項決定。

IAI 主席兼行政總裁 Boaz Levy 批評，黑色隔板讓人想起「猶太人被隔離於歐洲社會之外的黑暗日子」。