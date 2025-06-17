以色列襲伊朗　伊媒體：德黑蘭願放棄鈾濃縮挽救政權

以色列與伊朗的衝突持續多日依然未能平息，伊朗網絡媒體「Iran Wire」6月16日獨報道，伊朗一名高層外交官表示，德黑蘭政府和軍方高層願意放棄核濃縮鈾（Enriched Uranium）作業，以挽救政權，惟需要獲得一個「保全顏面的解決方案」（a face-saving solution）。



報道引述一名不願具名的外交官指，「最高精神領袖和政府真正的優先事項是生存，惟以色列與伊朗現時持續不斷的攻擊和反擊，將無可避免地削弱我們的軍事、安全部隊、經濟、民眾士氣，最終就會削弱政府」。

這名外交官又表示：「伊朗軍隊和伊斯蘭革命衛隊（IRGC）將無法避免失去對局勢的控制，沒有人知道接下來會發生什麼事。我們不想重蹈薩達姆（Saddam Hussein，伊拉克前總統）的錯誤。我們已準備好進行談判。」

當被問及為何選擇受訪時，這名外交官坦承：「我擔心我們國家和人民的未來。希望你們能和世界其他國家分享我的話語，我不是以伊朗政府代表的身份發表意見，而是以一名關心局勢的公民身份。」

這名外交官強調：「無論過去發生了什麼，無論我們的政府採取了什麼行動，我們現在活在一個全新的現實中。當務之急是拯救這個政府，防止我們的國家被摧毀。」

外交官又重申：「我們的政府高層，包括最高精神領哈梅內伊（Ali Khamenei），已準備好就一項真正的交易進行談判。作為伊朗人，我想懇請特朗普（Donald Trump，又譯川普）先生出手相助，讓我們迅速結束死亡和毀滅。」

他表示，美國總統特朗普可能是唯一能夠迅速及和平地結束這場危機的人，「他（特朗普）知道這場衝突拖下去並不符合伊朗、美國甚至以色列的利益。」