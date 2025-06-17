以伊局勢升溫　中俄及歐洲多國撤僑　美駐以使館：暫時無法撤離

以色列向伊朗發動突襲後，雙方持續互相發動攻擊，導致中東緊張局勢急劇升溫。截至6月17日，歐洲各國、中國及俄羅斯等多個國家已陸續宣布撤僑；美國駐以色列使館則表示，目前的條件不允許美國進行撤僑行動。



美國《政治報》（politico）歐洲版報道，目前多個歐洲國家已宣布從以色列撤僑。

波蘭外交部6月16日宣布將安排滯留當地的200多名波蘭公民乘坐巴士撤離到約旦，然後再搭乘飛機回國；捷克外交部也宣布，有70名捷克公民已從以色列啟程前往鄰國，隨後將搭機回國；而立陶宛則於同日宣布，將於翌日起進行撤僑行動。

2025年6月17日，伊朗對以色列襲擊後，以色列Herzliya地區發生火災，當地煙霧瀰漫。（Reuters）

與此同時，美國駐以色列使館17日在社交媒體X發文稱，在目前的安全情況下，大使館無法直接進行撤僑行動，也無法幫助當地美國公民離開。

美國駐以色列使館強調，他們已指示所有當地美國政府僱員及其家屬就地避難，等候進一步通知。

另外，中國外交部發言人郭嘉昆6月17日表示，外交部及有關使領館正會同相關部門，全力做好在伊朗和以色列的中國公民安全保護工作，迅速組織中國公民撤離。

俄羅斯外交部16日宣布，即將關閉俄羅斯駐德黑蘭領事館並從當地撤僑。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）17日稱，俄方正在與當地俄羅斯公民協調，並提供他們經阿塞拜疆撤離伊朗的機會。

伊朗2025年6月16日向以色列發動新一輪導彈攻勢後，以軍的防空系統在特拉維夫進行攔截。（Reuters）

日本內閣官房長官林芳正此前稱，政府正在研究撤離日本公民的各種方案。日本駐伊朗大使館17日表示，正考慮用巴士將當地日本公民送往鄰國，預計最早於19日進行撤僑行動。