特朗普晤施紀賢尷尬一刻　將英國講成歐盟　協議文件跌一地｜有片

英國媒體6月17日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在加拿大出席七國集團峰會（G7）期間，與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）簽署貿易協議。兩人其後一齊見記者，過程中卻出現連串「烏龍」場面。特朗普向媒體展示協議時，不慎將文件散落一地，害施紀賢要急忙蹲下幫他「執手尾」；特朗普其後又誤將英國（UK）講成歐盟（European Union）。整場記者會讓人忍俊不禁。



特朗普與施紀賢一齊見記者，不慎將貿易協議文件散落地上，又誤將英國講成歐盟：

據英國GB新聞報道，當兩位領導人在加拿大七國集團峰會上宣布正式簽署貿易協議時，特朗普打開一個文件夾，向一群記者展示裡面的內容。

然後，幾份文件散落在地上，施紀賢急忙彎腰將文件撿起來。

特朗普表示：「哎呀，很抱歉。」施紀賢則回應指：「這是一份非常重要的文件。」

特朗普站在施紀賢身旁，隨後說：「我們簽好了協議，一切都完成了。」 隨後，特朗普再次「擺烏龍」，指協議是與歐盟簽署，而不是英國。

特朗普補充道：「這對雙方來說都是一項公平的協議。它將創造大量就業機會和收入。」

施紀賢表示，已簽署的協議適用於「汽車關稅和航天領域」，並稱該協議是英美兩國之間「實力的象徵」。