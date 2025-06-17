英媒：特朗普「金卡簽證」網站上線不足一周　已有近7萬人申請

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月11日正式推出價值500萬美元的「金卡簽證」，並為該計劃開通官方網站。英媒報道，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）16日透露，截至當日早上，內部數據顯示已有逾6.8萬人註冊申請「金卡簽證」。



美國商務部6月11日開通「金卡簽證」的官方網站，供潛在申請者登記簽證意向並提交基本聯絡訊息。盧特尼克向英媒表示，商務部的內部資訊中心顯示，已有逾6.7萬人已在「金卡簽證」的申請等候名單上。而在不到一小時內，申請人數就再增加至超過6.8萬人。

2025年4月23日，美國華盛頓特區，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在白宮橢圓形辦公室聆聽總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）簽署行政命令時發表的講話。（Reuters）

盧特尼克稱，這張實體的「金卡」非常精美，將會採用黃金鑄造。他強調，特朗普非常注重這些細節，而且非常執着於「金卡」的設計及質感。

盧特尼克還稱，特朗普認為投資者選擇在美國進行這項投資，就該獲得與之相稱的精美回饋。

據網站展示，「金卡」卡片印有特朗普的肖像與簽名，並配有鷹、自由女神像及美國國旗圖案。