美國副總統萬斯：特朗普或採取進一步行動　終止伊朗鈾濃縮活動

伊朗被爆出擁有接近武器級純度的濃縮鈾後，以色列連日發動攻勢，打擊伊朗多個核設施。此前美媒報道指，目前只有美國的地堡炸彈才能打擊伊朗的福爾多濃縮鈾設施。美國副總統萬斯（JD Vance）周二（6月17日）警告稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）可能會採取進一步行動，終止伊朗鈾濃縮活動。



萬斯在社交平台X（舊稱Twitter）上發貼文，重申特朗普明確表示，伊朗不能進行鈾濃縮：「他（特朗普）可能會決定是否需要採取進一步行動來終止伊朗的鈾濃縮活動。最終決定權屬於總統。」

2025年6月15日，美國總統特朗普從美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）登上空軍一號前往加拿大參加G7領導人峰會時揮手致意。（Reuters）

國際原子能機構（IAEA）1月22日表示，伊朗當時擁有約200公斤純度高達60%的濃縮鈾，接近武器級別的90%左右，並正在加速生產。依照IAEA的標準，當約42公斤濃縮至60%水平的鈾進一步濃縮，原則上足以製造出一枚核彈。

《紐約時報》指出，以色列想打擊的福爾多（Fordo）濃縮廠位於伊朗北部庫姆（Qom）附近的山區深處，據估位於地下約80至90米處，只有美國的巨型鑽地彈（Massive Ordnance Penetrator）能夠打擊到。

編按：鈾濃縮是指將天然鈾中的同位素鈾-235（U-235）的濃度從約0.7%提高到特定水平的過程，無論是在發展核電還是核武器過程中，鈾濃縮都是必經之路。