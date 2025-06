主張美國與伊朗在6月15日舉行核協議談判但未能成事的美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)日前提早結束在加拿大的七國峰會(G7),他乘總統專機飛回美國途中在旗下社交平台發文,指自己清楚伊朗最高領導人哈梅內伊(Ali Khamenei)身處何處,但目前「無意除掉他(not going to take him out (kil!))」,他還發出另一條帖文,強調德黑蘭應無條件投降(UNCONDITIONAL SURRENDER!)。



特朗普在帖文中表示,儘管知曉哈梅內伊的藏身地,但為免德黑蘭報復平民與美國士兵,因此不會除掉他,強調局勢持續升級之下,「我們的耐心正在逐漸耗盡( Our patience is wearing thin)」。

2025年6月17日,圖為特朗普在以伊衝突持續升級之際在社交平台發文。(截圖自Truthsocial@realDonaldTrump)