洛杉磯市中心解除宵禁　ICE恢復突擊搜查非法勞工：每日需捕3千人

美國加州洛杉磯日前發生大規模反移民執法示威，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）6月10日宣布市中心開始實施宵禁。她周二（17日）宣布解除宵禁，稱已成功減少暴力犯罪行為。美媒引述消息人士指，移民和海關執法局（ICE）周一指示特工，撤銷上周對農場、餐廳和酒店的非法外籍勞工的突擊搜查豁免，但仍要求每日逮捕3000人。



美媒引述巴斯表示，10日起的宵禁成功地預防和打擊了犯罪，保護了商店、餐廳、企業和居民免受破壞行為的侵害。由於晚間示威活動中逮捕人數減少，她周一縮短了宵禁時間，並指出抗議活動結束後市中心的暴力和破壞行為有所收斂。

2025年6月10日，美國加州，圖為巴斯在燭光守夜活動中發表講話，她呼籲全市各地的宗教領袖站出來和平呼籲停止暴力示威。（Reuters）

巴斯表示，宵禁實施後，洛杉磯「達到了臨界點」，有23家企業遭到入室盜竊和搶劫，而這被歸咎於那些想要滋事的煽動者。

《華盛頓郵報》引述兩位知情人士透露，ICE領導人周一在電話會議中告訴特工，必須恢復對農場、酒店和餐館進行移民突擊檢查。

特朗普上周四表示，最近他面臨來自農業和酒店業高管的壓力，要求他們放鬆一項導致農場工人流失的全面驅逐政策。

2025年6月12日，美國總統特朗普在社交平台Truth Social上表示，美國優秀的農民以及酒店和娛樂業從業者一直表示，政府在移民問題上的激進政策正導致優秀的長期員工離開他們，而這些崗位幾乎無法找到合適的替代者。（Truth Social/ @realDonaldTrump）

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）上個月表示，政府希望ICE每天至少逮捕3000人。路透社引述消息人士稱，ICE官員周一被告知，該目標仍將保持

ICE外勤辦公室主管擔心，如果不突擊搜查獲豁免的企業，他們將無法達到配額要求。