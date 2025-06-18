美國會預算辦公室：「大而美」法案將致10年內赤字增2.8萬億美元

美國國會預算辦公室6月17日預測，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的「大而美」稅改法案，將導致未來10年政府赤字增加2.8萬億美元（約21.98萬億港元）。



路透社報道，共和黨一直聲稱，該減稅法案將在未來10年內，通過加速經濟增長和增加商業活動產生新稅收，來減少聯邦赤字。然而，國會預算辦公室的預測分析與共和黨說法矛盾。

國會預算辦公室表示，雖然法案將在未來10年內平均推動實質GDP增長0.5%，從而令赤字減少850億美元（約6,672億港元）。但該法案也會導致利率上升，聯邦債務的利息支出將增加4,410億美元（約3.46萬億港元）。

2025年6月4日，美國華盛頓，圖為參議院少數黨魁舒默在會議上反對「大而美」減稅法案。（Getty）

特朗普的「大而美」法案5月22日在美眾議院以215票贊成、214票反對的結果通過。該法案將兌現特朗普的許多競選承諾，包括減稅，並增加軍事和邊境執法方面的支出。法案也將政府的債務上限提高4萬億美元（約31萬億港元），至40萬億美元（約314萬億港元）。

富商馬斯克（Elon Musk）此前曾痛批，「大而美」法案的支出將平添已經龐大的預算赤字，並使美國公民背負難以承受的債務。