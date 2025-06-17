伊朗關鍵核設施藏地下90米　無懼以軍空襲　只有一款剋星能抗衡

以色列連日對伊朗發動猛烈攻勢，劍指德黑蘭的核武潛能核心。



然而，真正的戰略關鍵是「福爾多（Fordo）濃縮廠」，這座深鑿山腹地下80至90米的設施，十分抗炸，目前全世界只有美國能動用B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」（Bunker buster）炸彈進行精確打擊。現在，決定是否行動乃至介入戰局的選擇掌握在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）手上。

2025年6月13日，以色列襲擊伊朗首都德黑蘭後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在電視演說中發表講話。（Reuters）

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《紐約時報》報道，如果特朗普決定出手，形同直接參戰以色列與伊朗的衝突。伊朗官員也警告，若美國參與行動，與美方的核協議將徹底破局。假如特朗普選擇按兵不動，這很可能表示以色列無法達成其軍事行動的主要目標。或者特朗普也能在與伊朗的核協議破局後採取行動。

根據美媒，福爾多位於伊朗北部庫姆（Qom）附近的山區深處，內部設有先進離心機，用於將鈾濃縮至高純度。其確切深度未對外公開，但部分估計指出其位於地下約80至90米處。以色列官員和專家均表示，只有巨型鑽地彈（Massive Ordnance Penetrator）能勝任打擊福爾多的任務。這款炸彈代號為「GBU-57」，重達3萬磅，必須由B-2轟炸機將其吊掛升空並投擲至目標位置。以色列既不擁有這種炸彈，也沒有能夠搭載它的轟炸機。

這款炸彈早在2004年美國前總統小布殊（George W. Bush）政府時期開始研發，專為摧毀如福爾多這類深層核設施所設計。特朗普雖時常對幕僚誇稱此武器是他下令開發，實際上是在他第一任內完成測試並正式納入美軍武器庫。過去兩年，美軍已在白宮主導下針對福爾多展開多次演練，確認單一炸彈無法摧毀設施，必須由B-2轟炸機分批多次向同一裂口地點投擲炸彈，且必須由美方機組執行。

一枚巨型鑽地彈2003年3月11日於美國佛羅里達州的艾格林空軍基地的武器中心，準備進行測試。（美國國防部）

曾經歷4任美國總統的美國前中東特使麥格克（Brett McGurk）表示：

福爾多一直是整個衝突的核心，如果最後福爾多仍能進行濃縮作業，那就稱不上戰略勝利。

《紐時》報道指出，也許還有其他替代方案能摧毀福爾多，但幾乎都無法保證成功，比如透過破壞或空襲切斷設施電力，但這可能連帶摧毀以超音速運轉的離心機，造成失控。根據國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi），這種情形已經發生在13日以軍對伊朗納坦茲（Natanz）設施的行動。格羅西16日告訴英國廣播公司（BBC），由於以色列空襲導致停電，伊朗最大鈾濃縮廠納坦茲的約1.5萬台離心機很可能遭到嚴重損壞或摧毀。格羅西說，福爾多的損壞非常輕微，或完全無損。

以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）16日喊話，只有美國能打擊福爾多，但是他也透露：

以色列還有其他辦法對付福爾多。

《紐時》報道稱，一名美國官員曾透露，特朗普要求副總統萬斯（JD Vance）和威特科夫（Steve Witkoff）「向伊朗提出本周進行會談」。屆時最可能與美方對口的人將是伊朗外長阿格拉奇（Abbas Araghchi），他曾在2015年奧巴馬（Barack Obama）政府時期的核協議中扮演關鍵角色，熟悉伊朗龐大核計畫的每一個環節。

阿格拉奇近期也曾在談判中和威特科夫交手，前者16日聲明有意促成協議，並稱若特朗普有意結束這場戰爭，且對外交途徑是真心的，「那麼接下來的每一步至關重要」。

阿格拉奇更表示：

只要華府一通電話，就能讓內塔尼亞胡那種人閉嘴。這或許能為恢復外交方式鋪平道路。

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