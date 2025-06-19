伊以戰爭｜伊朗銀行遭網攻ATM無法提款　加密貨幣平台被盜走7億

伊朗與以色列的衝突不斷升級之際，英國媒體報道，一個與以色列政府有關的駭客組織近日對一間與伊朗國營銀行發動網絡攻擊，導致民眾無法在其提款機領錢。報道指，同一個組織其後又聲稱，成功入侵一個伊朗的加密貨幣交易所，盜走價值9000萬美元（約7.06億港元）的加密貨幣。



據路透社6月18日報道，一個反伊朗政府的駭客組織17日在社交平台撰文，聲稱其已摧毀伊朗國有銀行塞帕銀行（Bank Sepah）的數據。

據網上發布的一條消息顯示，該組織名為「掠食麻雀」（Predatory Sparrow，Gonjeshke Darande），「掠食麻雀」指控塞帕銀行為伊朗軍方提供資金，因而對其進行網絡攻擊。

以色列駭客組織在網上宣布對伊朗塞帕銀行發動網絡攻擊：

路透社引述以色列媒體報道，伊朗有大量民眾無法從提款機領錢。而伊朗獨立媒體Iran International亦指，有民眾表示除了塞帕銀行無法取錢，其他的銀行亦無法提款。

從網上的影片可見，一名伊朗民眾指去了10個提款機都無法提取現金。

塞帕銀行是伊朗首間銀行，成立於1925年；過往曾因被指資助伊朗的導彈和核計劃而被美國政府列入制裁名單。

據路透社19日（周四）報道，「掠食麻雀」宣布對伊朗最大的加密貨幣交易所發動網絡攻擊，造成近9,000萬美元（約7.06億港元）的損失，並威脅要洩露該平台的原始碼。

「掠食麻雀」18日攻擊伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex。「掠食麻雀」在社交平台指控Nobitex協助伊朗政府規避制裁，並為全球的非法活動提供資金。

「掠食麻雀」就向Nobitex發動網絡攻擊發布的聲明：

據英國《衛報》同日報道，熟悉加密貨幣相關犯罪的顧問公司Elliptic表示，迄今已確認有超過9,000萬美元（約7.06億港元）的加密貨幣從Nobitex加密錢包發送到駭客的地址。

Elliptic又指，駭客似乎實際上已經「銷毀」上述資金，將其儲存在他們沒有加密金鑰的「虛榮地址」（vanity addresses）中，使其無法存取。