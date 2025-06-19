伊朗以色列戰爭　美媒：若美國介入　駐中東4萬兵變伊朗導彈目標

《紐約時報》報道，若美國決定介入以色列與伊朗衝突，部署在中東地區超4萬名美軍人員或將直接面臨伊朗導彈威脅。伊朗發射的導彈僅需3至4分鐘，就可擊中駐紮在海灣國家的美軍基地，專家預估駐伊拉克、科威特和巴林等國美軍將淪為首要目標。



專家預計，如果特朗普下令美軍介入以色列的轟炸行動，伊朗將迅速對駐紮在中東各地的美軍進行報復。

伊朗駐日內瓦聯合國大使6月18日警告稱，若果美國直接介入以色列的軍事行動，伊朗將堅決回擊。該國外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）亦強調，美國對衝突的任何干預都將引發「全面戰爭」。

圖為6月19日，從以色列佔領的西岸城市希伯崙（Hebron）可見兩枚伊朗向以色列發射的導彈從空中划過。（Reuters）

超過4萬名美國現役軍人和文職人員在中東為美國國防部工作，當地更存放價值數以十億美元計的武器和軍事裝備。

除導彈襲擊，伊朗在伊拉克和其他地區的代理武裝，也會對美國的軍事與外交前哨構成難以對付的地面威脅。