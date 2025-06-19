伊朗以色列戰爭｜彭博社：美國高官正為未來數天內襲伊朗作準備

彭博社6月18日引述知情人士說，美國高級官員正在為未來幾天可能對伊朗發動襲擊做準備，這表明華盛頓正在構建與德黑蘭直接交鋒的基礎設施。



知情人士表示，局勢仍在演變，可能會發生變化。由於涉及私下談論，這些知情人士要求匿名。一些人指出，周末可能進行一次襲擊。一名知情人士說，一些聯邦機構的高層領導也已開始為襲擊做準備。

2025年6月18日，以色列襲擊伊朗德黑蘭（Tehran）後，當地濃煙滾滾。（Reuters）

伊朗與以色列交戰近一週，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）幾天來一直公開談論對伊朗發動此類襲擊的可能性。

特朗普18日在白宮告訴記者，他對下一步行動有自己的想法，並且由於中東局勢瞬息萬變，他傾向於截止日期前一秒做出最終決定。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

特朗普發表該言論的幾個小時前，他被記者問及是否正要決定攻擊伊朗時，特朗普回答說：「我可能會這麼做，也可能不會。」另外，一名白宮官員說，所有選項都擺在桌面上。

特朗普對戰爭的開放態度與他一週前公開發表的言論截然不同，當時特朗普敦促通過外交談判與伊朗達成核協議。

2025年4月7日，美國華盛頓，美國總統特朗普與以色列總理內塔尼亞胡在白宮會面後揮手致意。（Reuters）

另據美媒引述多項消息來源說，七國集團（G7）峰會舉行之前，特朗普將避免伊朗與以色列衝突擴大作為主要方針，擔心會陷入國際衝突困局。

兩名歐洲外交官引述消息指，特朗普政府計劃觀察以色列攻擊伊朗核設施首週成果之後，再決定是否介入戰事。距離一週觀察時間還有一天，但特朗普似乎尚未作最終決定；美國官員說，未見高層官員的看法傾向哪個決定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

