伊朗以色列戰爭　特朗普被問美國會否襲伊朗　回應狂嘲記者｜有片

以色列與伊朗連日衝突,美國動向備受關注,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)6月18日在白宮接受採訪時,被問到美國是否接近走向推行攻擊伊朗核設施的行動時,他對問題感不滿,狂嘲諷記者指「你不會真的以為我會回答吧?」後來得知對方來自美國有線電視新聞網(CNN)後,他又攻擊指「假新聞,幸好無人看。」



在採訪期間,CNN白宮記者Alayna Treene向總統提問指,「美方是否正走近、或你相信美國正接近,走向攻擊伊朗核設施的行動?」

特朗普回應稱「嗯,明顯我不能這麼說,對吧?你不會真的以為我會回答這問題吧?」

他又模仿記者的提問,嘲諷指「你會空襲伊朗的核組件嗎?具體什麼時候,先生?先生,你會空襲嗎?」、「你可以提前通知我們,讓我們去現場觀看嗎?」

特朗普之後稱「我的意思是,你甚至不知道我是否會這麼做,我可能會這麼做,可能不會做…… 無人知道我會做什麼。」

至後來Alayna Treene再嘗試提問有關特朗普支持者之間在以色列伊朗議題上的分歧時,特朗普打斷她的話,問道「你是哪裏的?」女記者回應指「CNN」,特朗普更是連番發炮,先稱「假新聞,幸好無人看」(Fake news, fortunately nobody watches it),然後又指「今時今日還有人看CNN嗎?我很久沒看了。」(Is anybody watching CNN nowadays? I haven't seen it in a long time)

他之後又指「你在CNN有問過一條正面的問題嗎?」