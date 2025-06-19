伊朗以色列戰爭　特朗普被問美國會否襲伊朗　回應狂嘲記者｜有片

以色列與伊朗連日衝突，美國動向備受關注，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月18日在白宮接受採訪時，被問到美國是否接近走向推行攻擊伊朗核設施的行動時，他對問題感不滿，狂嘲諷記者指「你不會真的以為我會回答吧？」後來得知對方來自美國有線電視新聞網（CNN）後，他又攻擊指「假新聞，幸好無人看。」



在採訪期間，CNN白宮記者Alayna Treene向總統提問指，「美方是否正走近、或你相信美國正接近，走向攻擊伊朗核設施的行動？」

特朗普回應稱「嗯，明顯我不能這麼說，對吧？你不會真的以為我會回答這問題吧？」

他又模仿記者的提問，嘲諷指「你會空襲伊朗的核組件嗎？具體什麼時候，先生？先生，你會空襲嗎？」、「你可以提前通知我們，讓我們去現場觀看嗎？」

特朗普之後稱「我的意思是，你甚至不知道我是否會這麼做，我可能會這麼做，可能不會做…… 無人知道我會做什麼。」

至後來Alayna Treene再嘗試提問有關特朗普支持者之間在以色列伊朗議題上的分歧時，特朗普打斷她的話，問道「你是哪裏的？」女記者回應指「CNN」，特朗普更是連番發炮，先稱「假新聞，幸好無人看」（Fake news, fortunately nobody watches it），然後又指「今時今日還有人看CNN嗎？我很久沒看了。」（Is anybody watching CNN nowadays? I haven't seen it in a long time）

他之後又指「你在CNN有問過一條正面的問題嗎？」