中國留英博士生落藥強姦10女性判至少囚24年　提出化學閹割被拒

中國博士生鄒鎮豪（Zhenhao Zou）被控2019年到2024年間於倫敦及中國以落藥方式強姦10名女子，3月被判11宗強姦罪罪成，另有17宗罪行涉及偷窺、私藏極端色情影像、非法禁錮等。英國法院6月19日判無期徒刑，至少囚24年。



天空新聞指，10名受害人中，3人在倫敦受害，7人是在中國。

英國廣播公司（BBC）報道，28歲的鄒鎮豪被判無期徒刑（life sentence，又稱終身監禁），此與終身監禁命令（whole life order）不同，即在一定年期（本案為24年）後，犯人有機會以「獲准許」（on licence）形式重返社區，若被視為有犯罪風險，則可重新監禁。

終身監禁命令（whole life order）則是一定在監獄度過餘生。

中國博士生鄒鎮豪（Zhenhao Zou）因在2019年到2024年間在英國和中國強姦10名女性，於3月5日被判11宗強姦罪罪成。據英國廣播公司（BBC）報道，鄒鎮豪租住的公寓每月租金4000英鎊（約40126港元），座落在倫敦一棟高級公寓的高層單位，可以俯瞰整個城市。圖為鄒鎮豪租住公寓的照片。（倫敦警察廳）

而在法官判刑前，鄒鎮豪曾提出自願化學閹割，希望換取較低刑期，但遭法院拒絕，指他造成的傷害太大。

28歲的鄒鎮豪自2017年9月到英國留學，最初在北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）的皇后大學（Queen's University）主修機械工程。他其後在倫敦大學（University College London，UCL）完成碩士學位，並於2021年開始攻讀工程學博士學位。

他在倫敦生活期間生活奢華，每月花費4000英鎊（約4萬港元）租住高層豪華公寓。英國警方指他喜歡用微信、小紅書和Bumble約女性到他家中飲酒，然後在飲品中落藥，其後進行強姦。

在此案中，倫敦警察廳是因為接到一宗投訴而對鄒鎮豪展開調查，在其寓所搜出大量名牌袋、珠寶、勞力士手錶及名牌服裝外，還檢獲迷姦藥、偷拍攝錄機、筆記電腦和手機。

英國倫敦警方在鄒鎮豪寓所搜出偷拍鏡頭、藥物和受害女性的個人物品：

鄒鎮豪有一個箱子保管該些受害人的物品，並拍攝下其中9宗強暴案的片段。調查人員在鄒鎮豪的電子設備中發現數百條影片，在分析後，調查人員開始發現他不僅在倫敦，還在中國犯下同樣的罪行。

在3月鄒鎮豪被判罪成後，據英媒4月2日報道，再有23名女性向倫敦警察廳報案，指控鄒鎮豪強姦。當地警方擔心，強姦受害者的人數或會超過60人。

倫敦警方向受害人作出呼籲：

中國博士生鄒鎮豪（Zhenhao Zou）因在2019年到2024年間在英國和中國強姦10名女性，於3月5日被判11宗強姦罪罪成，審訊結束後，倫敦警察廳希望透過公開呼籲尋獲更多被鄒鎮豪侵犯的受害者。（倫敦警察廳）