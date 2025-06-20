伊以戰爭 | 伊朗末代王儲籲推翻神權：巴列維波斯王朝如何倒塌？

隨着以色列與伊朗的衝突持續，伊朗最高精神領袖哈梅內伊的多名核心政治及軍事幕僚，都在以色列的攻擊下身亡。在外，伊朗的盟友——黎巴嫩真主黨、也門胡賽武裝組織以及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯都身陷囹圄，令哈梅內伊政權一時間孤立無援。

流亡在外的伊朗末代王儲禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）17日公開表示，哈梅內伊政權正在崩潰，呼籲伊朗民眾上街示威遊行、奪回自己的國家。而數十年前，則是哈梅內伊的前人、被流放的什葉派宗教領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）向伊朗人作出這般呼籲，最終領導了伊斯蘭革命、推翻巴勒維王朝的統治。



波斯帝國的繼承者

1971年的伊朗，穆罕默德·巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）已從父親的手中接過一個正在向世俗化和現代化邁進的國家。以親西方立場聞名的小沙阿（波斯語中的君主）與美國和英國建立了石油合作夥伴關係，美國的支持加上豐厚的石油讓在巴勒維家族在財富和權力上都處於巔峰時期。

在這年的10月12日至16日，穆罕默德·巴勒維舉行有史以來最為奢華的大派對，慶祝波斯帝國建立2500週年。據BBC的記載：廣闊沙漠中名設計師用37公里真絲建起豪華帳篷城；世界頂級餐廳巴黎的馬克西姆停業兩星期來凖備珍饈美味；嘉賓來自世界各地，其中包括60多位國王、王后、總統。

穆罕默德·巴勒維試圖將其王朝塑造成波斯帝國的繼承者，舉行大規模慶典的目的，既是要展現波斯帝國的悠久歷史、燦爛文明，也是要彰顯當代伊朗在巴列維領導下取得的成就。巴列維希望藉此舞台向世界宣告他的「伊朗夢」：在強大的領導人帶領下實現經濟騰飛，復興波斯文明、重振帝國榮耀。

什葉派宗教精英統一伊朗

然而，輝煌的表象之下危機暗湧。1975年後，國際油價驟降嚴重損害了伊朗的財政預算，經濟狀況因通脹和債務而惡化。在社會文化上，穆罕默德·巴勒維的親西方路線與保守價值觀的斷裂，愈發遠離許多民眾的根基，正如他奢華的派對一樣遠離現實，他的政權也因此被削弱。

20世紀70年代末，民間對政治壓迫、經濟不平等以及與西方（尤其是美國）的密切關係的不滿情緒日益高漲，引發了大規模抗議活動。穆罕默德·巴勒維的秘密警察多年來殘酷鎮壓異見者，滋生了深重的怨恨，最終點燃1979年伊朗革命。

被巴勒維家族視為異教徒而流放中的霍梅尼歸國，作為什葉派宗教領袖領導了革命。此後，非伊斯蘭反對派遭到鎮壓並逐漸被消滅，什葉派宗教精英在領導下統一起來。

「世俗、民主的伊朗的倡導者」

穆罕默德·巴勒維成為末代國王。他的長子禮薩·巴勒維在革命爆發前逃出了伊朗。如今，雖然他在伊朗沒有正式的政治權力，但他在部分伊朗僑民和一些有改革意識的伊朗人中擁有象徵性的追隨者。

近年來，這位漂泊在外的末代王儲以「世俗、民主的伊朗的倡導者」自居，高調的批評伊朗當局，並把自己塑造成哈梅內伊政權的主要反對派領袖，又在國際社會上奔走遊說，推動伊朗從神權統治和平過渡。