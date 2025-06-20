新西蘭簡化中國公民入境程序　11月起經「紐版ETA」即可入境

新西蘭移民部長斯坦福（Erica Stanford）當地時間周三（6月18日）宣布，自今年11月起，中國護照持有者經新西蘭機場入境將不再需要辦理過境簽證，只需申請新西蘭電子旅行授權。新政策極大縮短了中國公民申請簽證需要的時間和金錢。



新西蘭《1news》引述斯坦福說：「旅客不再需要支付235新西蘭元（約1100港元）、等待4天來申請過境簽證，而是只需支付17新西蘭元（約80港元）、等待24小時即可完成申請。電子旅行授權有效期長達2年，多次過境無需重複申請。」

2024年7月24日，新西蘭惠靈頓，新西蘭移民兼教育部長斯坦福（Erica Stanford）在國會舉行的記者會上發表講話。（Getty）

她表示，隨着由中國經新西蘭奧克蘭（Auckland）飛往南美洲的新航線即將開通，預計選擇在新西蘭中轉的乘客將顯著增加：「每增加一名經過新西蘭返回中國或前往南美洲的乘客，都將有助於降低機票價格，從而讓其他遊客可以更便宜地來新西蘭遊覽。」

新華社引述新西蘭旅遊部長厄普斯頓（Louise Upston）表示，降低過境簽證的成本和時間障礙，將使新航線對旅客和航空公司更具吸引力。此舉有助於將奧克蘭機場打造為國際樞紐，進一步提升紐西蘭競爭力。

圖為2018年4月25日，新西蘭首都威靈頓阿塔圖爾克紀念館（Ataturk Memorial ）舉行的紀念儀式上飄揚著新西蘭國旗。（Getty）

新西蘭政府周日宣布，中國公民持有效澳洲簽證者，11月起可免簽入境新西蘭。斯坦福同日表示，2024年該國已簽發超過24萬份中國訪客簽證，她希望這個數字能夠繼續增長。