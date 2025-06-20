庫克群島與華簽協議 新西蘭不滿停金援 中方：不應受第三方制約
撰文：劉耀洋
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新西蘭6月19日宣布暫停向有「自由聯合」關係的庫克群島（Cook Islands）提供財政援助，以示不滿後者2月與中國簽訂戰略合作協議。對此，中國外交部發言人郭嘉昆強調，中庫合作不針對任何第三方，也不應受到第三方的干擾和制約。
路透社報道，庫克群島2月與中國達成戰略合作夥伴協議，其中涵蓋深海採礦、教育獎學金等領域。
新西蘭外交部長發言人19日在聲明中表示，該國已於6月初決定暫停向庫克群島提供2025至26年度總值1,820萬新西蘭元（約8,532萬港元）的財政援助。
該發言人表示，由於金援是建基於高度信任的雙邊關係，新西蘭在庫克群島政府採取具體措施修復關係、恢復信任之前，都不會考慮再提供新資金。
郭嘉昆同日在例行記者會上表示，中國和庫克群島是相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴。
他強調，中方一貫秉持人類命運共同體理念，在平等相待、互利共贏基礎上與庫克群島展開各領域友好合作，支持庫方發展經濟和改善民生，又指新西蘭和庫克群島都是中方的重要合作夥伴。
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