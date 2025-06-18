繼澳洲新西蘭後　荷蘭呼籲禁止15歲以下兒童使用社交媒體

荷蘭政府發布指導建議，呼籲家長禁止15歲以下兒童使用TikTok、Snapchat等社交媒體應用，成為繼澳洲和新西蘭之後，最新一個因應青少年心理健康問題而提出相關限制的國家。



法新社報道，這項於周二（6月17日）發布的建議雖不具強制力，但其立場鮮明。荷蘭衛生、福利與體育部指出：「過度使用屏幕和社交媒體，可能對兒童的（心理）健康和發展造成不良影響。例如睡眠問題、恐慌發作、抑鬱症狀、注意力下降和負面的自我形象。」

政府建議，小學尚未畢業的兒童（通常為11或12歲）不應擁有智能手機；進入中學階段（約12歲至13歲）後，方可使用聊天類應用（如WhatsApp、Signal），但在滿15歲前不宜接觸社交媒體。

這張2024年4月25日拍攝的設計圖片中，可以從一部手機的螢幕上看到各種社交媒體應用程式。（Getty）

政府指出：「採取循序漸進的方式更有效，先學會用聊天工具交流，再逐步熟悉社交媒體。」

除年齡分級建議外，荷蘭政府也發布關於屏幕時間的指導原則：兩歲以下兒童應完全避免使用電子屏幕，12歲以上的青少年每日屏幕使用時間不應超過三小時。官方指出，健康的使用行為不僅關乎時間管控，更應重視內容選擇、親子共用與線上體驗的質量。

這一倡議旨在讓荷蘭與歐洲多國的兒童網絡使用規範保持一致。近來，希臘在法國和西班牙支持下，正推動歐盟制定限制未成年人使用社交平台的統一框架。法國、希臘與丹麥主張禁止15歲以下使用社交媒體，西班牙則主張將門檻提高至16歲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

