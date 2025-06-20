伊朗以色列戰爭｜美伊高層密集通話　伊指以停攻是核協議談判前提

路透社引述三名外交官透露，自上週以色列開始襲擊伊朗以來，美國中東特使維特科夫（Steve Witkoff）和伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）已多次通電話，試圖透過外交途徑解決這場危機。阿拉格齊指除非以色列停止襲擊伊朗，否則不會重啟早前擬議但未能成事的美伊核協議談判。美國提出幫助伊朗建立境外企業繼續鈾濃縮工作，惟遭拒絕。



報道引述消息外交官指，會談簡要討論了美國5月底向伊朗提出的一項提議，旨在於伊朗境外建立一個區域性的聯合營運企業（regional consortium），以幫助伊朗繼續進行鈾濃縮工作，不過遭到伊朗拒絕。

2024年10月4日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在黎巴嫩貝魯特向媒體發表講話。（Reuters）

報道指，本週的電話會談是美伊自今年4月開始斡旋核協議談判以來最具實質意義的直接會談。在阿曼和意大利舉行的直接會談中，阿拉格齊和維特科夫在會談結束後見面時進行了簡短交談，聯絡並不似本週的通話那樣緊密。

一位接近德黑蘭的地區外交官表示，阿拉格齊告訴維特科夫，如果華盛頓向以色列施壓，要求結束戰爭，德黑蘭「可以在核問題上表現出靈活性」。

2025年2月18日，美國中東問題特使維特科夫（Steve Witkoff）在沙特阿拉伯與美國務卿魯比奧、美國家安全顧問沃爾茲、俄羅斯外交部長拉夫羅夫和俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫會晤後，接受媒體採訪。（Reuters）

一位歐洲外交官表示：「阿拉格齊告訴維特科夫，伊朗已準備好重返核談判，但如果以色列繼續轟炸，伊朗就無法重返談判桌。」

據悉二人本週開啟的通話，是自今年美伊4月開始就核協議開展一系列交涉以來，最具有實質意義的直接會談，他們除了在會談後短暫會面之外，並無進行直接接觸。