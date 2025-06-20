伊朗以色列戰爭｜美伊高層密集通話 伊指以停攻是核協議談判前提
撰文：莊勁菲
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路透社引述三名外交官透露，自上週以色列開始襲擊伊朗以來，美國中東特使維特科夫（Steve Witkoff）和伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）已多次通電話，試圖透過外交途徑解決這場危機。阿拉格齊指除非以色列停止襲擊伊朗，否則不會重啟早前擬議但未能成事的美伊核協議談判。美國提出幫助伊朗建立境外企業繼續鈾濃縮工作，惟遭拒絕。
報道引述消息外交官指，會談簡要討論了美國5月底向伊朗提出的一項提議，旨在於伊朗境外建立一個區域性的聯合營運企業（regional consortium），以幫助伊朗繼續進行鈾濃縮工作，不過遭到伊朗拒絕。
報道指，本週的電話會談是美伊自今年4月開始斡旋核協議談判以來最具實質意義的直接會談。在阿曼和意大利舉行的直接會談中，阿拉格齊和維特科夫在會談結束後見面時進行了簡短交談，聯絡並不似本週的通話那樣緊密。
一位接近德黑蘭的地區外交官表示，阿拉格齊告訴維特科夫，如果華盛頓向以色列施壓，要求結束戰爭，德黑蘭「可以在核問題上表現出靈活性」。
一位歐洲外交官表示：「阿拉格齊告訴維特科夫，伊朗已準備好重返核談判，但如果以色列繼續轟炸，伊朗就無法重返談判桌。」
據悉二人本週開啟的通話，是自今年美伊4月開始就核協議開展一系列交涉以來，最具有實質意義的直接會談，他們除了在會談後短暫會面之外，並無進行直接接觸。
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