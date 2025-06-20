歐盟審查馬斯克旗下X「左手交右手」交易　彭博：或8月首次罰款

美國富豪馬斯克（Elon Musk）3月28日宣布「左手交右手」，旗下人工智能初創公司xAI收購社交平台X（舊稱Twitter），形容兩者合併可釋放巨大潛能。彭博社周四（6月19日）指這筆估值330億美元（約2590億港元）的交易引發了歐盟的新一輪審查，同時各監管機構正根據《數碼服務法案》（DSA）評估潛在的罰款。



彭博社引述知情人士透露，歐盟委員會最近向X提交了新的質詢，調查其在被xAI收購後的公司結構。據悉，調查反映出歐盟委員會的擔憂，即3月的這筆交易可能會影響任何潛在罰款的規模。

資料圖片：這張 2025年1月23日拍攝的插圖展示了馬斯克（Elon Musk）的3D列印微縮模型和xAI標誌。（Reuters）

歐盟2023年12月宣布對X涉嫌違反DSA的行為展開調查。歐盟委員會去年指責馬斯克對X驗證標誌（tick，俗稱藍剔，又稱「藍勾勾」）的修改不符合行業慣例，且欺騙用戶。本月初，X透過在藍剔上強調免責聲明，以避免歐盟的潛在罰款。

DSA規定，罰款與全球收入掛鉤，這意味著合併後公司的規模和結構可能會影響潛在的罰款。任何未能處理非法內容、虛假資訊或不遵守透明度規則的公司，將被處以最高達其全球年收入6%的罰款。

馬斯克與波蘭克拉科夫X（舊稱Twitter）logo。 （Getty Images）

據稱，一家總部位於布魯塞爾的監管機構可能會在8月夏季休會前，根據歐盟線上內容規則手冊，對X涉嫌違規行為宣布首筆罰款。知情人士補充說，潛在罰款金額尚未確定，而且可能會面臨延誤；X也可以承諾解決歐盟的不滿，以避免受到處罰。

歐盟委員會發言人雷尼爾（Thomas Regnier）周四表示：「我們正在密切關注X的公司結構變化，就像我們關注任何其他指定平台的變化一樣。」他還表示，這些變化可能會影響公開調查。他證實已向X公司發出了資訊請求。