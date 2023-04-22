希拉里再參選？Twitter移除未付費賬號藍剔　假賬號隨即湧現

美國富商馬斯克（Elon Musk）持有的社交媒體Twitter在4月20日起，刪除未付費賬號的「藍剔」（blue tick）驗證標籤。多個機構及知名人士的藍剔被移除後，Twitter上隨即湧現多個冒充他們的假賬號。Twitter正急於處理中。



藍剔是Twitter過去給予知名用戶的認證標誌，確認使用者是本人使用，有如官方認證。不過Twitter被馬斯克收購後，為增加Twitter收益馬斯克決定藍剔需要付費，4月20日是最後限期。

美國前國務卿布拉里（Hillary Clinton）賬號的藍剔被移除後數小時，便出現與她使用同一張頭像照片的假賬號，冒充她宣布再次競選總統。假賬號目前已被停用。

有假賬號自稱為紐約市政府的「真實Twitter賬號」，令紐約市政府不得不發聲明澄清。這個賬號同樣已被停用。

正與蘇丹政府軍交火的準軍事組織快速支援部隊（RSF）亦被假冒，附有藍剔的假賬號聲稱，RSF領導人達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo，通稱Hemetti，哈米提）經已被殺，瀏覽量逾一百萬。然而，RSF的實際賬號並無藍剔，達加洛仍然健在。

英媒21日引述Twitter內部人士稱，事件令馬斯克領導造成的混亂加劇，令用戶面臨受害風險。