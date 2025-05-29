圖阻OpenAI阿聯酋建AI數據中心？馬斯克傳發警告：除非讓xAI加入

美媒周三（28日）引述消息稱，全球首富馬斯克（Elon Musk）曾就OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）擬在阿聯酋阿布扎比建造全球規模最大的人工智能（AI）數據中心之一發出警告，稱除非讓xAI納入交易，否則交易不可能獲得美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）批准。



OpenAI上周四宣布，公司將與阿聯酋AI公司G42合作，在阿布扎比建立全球規模最大的AI數據中心計劃「Stargate UAE」。

《華爾街日報》周三稱，知情人士透露，馬斯克在幕後試圖阻止這筆交易，他在與阿聯酋G42公司有關人員通話時警告稱，除非把xAI納入交易，否則交易不可能獲得特朗普批准。

報道指，白宮官員稱，特朗普訪問中東前，馬斯克得知奧爾特曼將隨行並準備在阿聯酋做一筆交易，對此感到憤怒，隨即表示自己也要加入訪問行程，並最終在沙特與特朗普一同露面。

這間傳媒稱，在馬斯克表達不滿後，特朗普和美國官員重新評估交易條款，但還是決定推進這筆交易。

馬斯克2015年與奧爾特曼共同創立OpenAI，不過經過一場權力鬥爭後，馬斯克離開OpenAI。馬斯克此後公開與奧爾特曼反目，為對方起「騙子山姆」和「騙子奧爾特曼」等綽號。OpenAI發布ChatGPT後，馬斯克推出xAI，但xAI遠未像ChatGPT那樣受關注。