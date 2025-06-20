千億身家Telegram男神CEO「長期捐精」　宣布逾100名子女可分遺產

根據法國Le Point雜誌的一篇訪談，Telegram創辦人兼CEO、億萬富豪杜羅夫（Pavel Durov）計劃把龐大的財富留給自己的100多位子女。



杜羅夫表示，他與3位不同的伴侶生了法定的6個孩子，而自己15年前就開始捐精，目前已有超過100名孩子以他捐精的方式出生。他說，他不希望這些孩子在30年內動用他的財產。

根據彭博億萬富翁指數，杜羅夫的身家高達139億美元（約1091億港元）。

Telegram創辦人兼CEO杜羅夫（IG@durov）

每天狂健身飲食超健康 網貼半裸照惹熱論 點圖放大看更多杜羅夫的照片：

+ 15

杜羅夫在受訪時說：

我要明確表示，我不區分這些孩子的出生方式，無論是自然懷孕，還是來自我捐贈的精子，他們都是我的孩子，都享有同樣的權利。

彭博新聞指出，這位40歲的科技大亨以時常引發爭議的行為聞名。他在復活節時，在Telegram上發文附上一張上身赤裸的照片，向自己的1110萬訂閱者祝賀。Le Point雜誌的訪談提到，他每天早上固定做300個伏地挺身加上300個深蹲，而且不喝酒、咖啡和茶。

杜羅夫說：

我最近剛寫好遺囑……我決定，從今天開始算起，30年內，我的孩子們都無法動用我的財富。

Telegram目前擁有超過10億個活躍用戶，是全球最受歡迎的通訊應用程式之一。去年，法國當局指控杜羅夫縱容Telegram平台發生犯罪活動，但他否認相關指控。

周四（19日）杜羅夫獲得一項有利裁定，將能更自由地前往杜拜。法國司法部一位官員表示，自7月10日起，他將被允許每次在杜拜停留最多兩週。這項未公開的裁決最早由法國《世界報》（Le Monde）披露。

【延伸閱讀】股神巴菲特94歲大壽 狂吃麥當勞從不戒口 長壽或全靠這5大秘訣（點圖放大閱讀）：

+ 15

延伸閱讀：

避難所罕見！災民最想吃的食物簡單卻難運送 日學童找到解法

「沒有言論自由了」？法國極右派扭曲的語言，如何削弱民主、助長極權？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】