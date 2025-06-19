受到特朗普（Donald Trump）政府關稅等影響，美元持續走弱。



就連傳奇投資人巴菲特（Warren Buffett）都在最近一次的股東大會上，對美元貶值感到擔憂，擔心美元會「下地獄」。

外媒整理了3個方法，讓投資人盡量不受到美元貶值影響。

股神巴菲特警告美元恐「下地獄」 外媒提議「投資這3類」以自保（01製圖）

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Moneywise報導，美元指數自今年年初以來已下跌超過8%。巴菲特5月在執掌的波克夏集團年度股東會示警：

我們不希望持有任何我們認為價值會「走向地獄」的貨幣，而這正是我們對美元最大的擔憂。

他對美元的擔憂源於美國政府支出增加，以及美國總統特朗普提議的減稅政策。

儘管特朗普政府宣稱要削減開支，但與去年同期相比，美國政府支出在特朗普上任的前100天內增加2000億美元。巴菲特警告，這樣的財政政策可能帶來重大經濟風險。

隨着美元走弱，許多投資人也擔心投資組合受影響。Moneywise整理了3種自保方式：

1. 黃金是個好選擇

面臨充滿不確定性的時局，投資者通常會轉向黃金，因為貴金屬被視為對抗市場波動的價值儲存工具。自2023年以來，黃金價格已飆升超過40%。摩根大通預測，到2026年，金價將突破4000美元大關。

2. 考慮另類資產

當黃金飆升至歷史高點時，股市也坐上過山車，如何分散投資成為重要課題。近日有越來越多投資人開始投資藝術。根據Straits Research的數據，全球藝術市場規模在2024年估值為5520.3億美元，預計到2025年將達到5859.8億美元。

過去投資藝術品需要擁有莫大財富，但現在像Masterworks等平台已為藝術投資打開大門。目前已有超過一百萬名會員加入這個平台。該平台將藝術品證券化，協助會員投資畢卡索、班克西等大師的畫作。

3. 增加房地產投資

精心挑選的房產可以通過租金產生被動收入，隨著時間的推移還有可能增值。房地產也可以作為對抗通脹的工具。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】