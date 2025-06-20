巴西2歲童手槍當玩具　意外槍殺母親　父親目擊過程遭控過失殺人

巴西南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）6月13日發生一宗慘案，一名2歲男童在家中拿起父親的手槍把玩時，手槍意外走火擊中27的歲母親蒙蒂羅（Deborah Rodrigues Monteiro）。在旁的父親目睹全過程，並即時將她緊急送院治療，可惜仍不治身亡。



綜合外媒報道，從事後釋出的監視器畫面顯示，男童當時在家中玩耍，而一旁的父母則互相交談。

男童其後在桌子上拿起手槍把玩，蒙蒂羅曾轉身但起初未注意到前者的行為。幾秒過後，男童將槍枝指向蒙蒂羅，當她再次轉身之際，手槍手火、子彈擊她的手臂與胸口。

蒙蒂羅中彈後勉強站起後再倒地，父親見狀急忙拿走男童受驚後扔在地上的槍，並攙扶倒地的妻子。雖然蒙蒂羅被緊急送醫治療，最後仍因傷勢過重不治身亡。

調查人員Danielle Felismino告訴美媒，男童父親早前登記持有武器，是合法持有涉事手槍。

當地警方表示，目前案件仍在調查中，父親將依過失殺人罪遭到起訴，而男童將接受心理評估，或轉介至兒童保護機構，進行後續心理輔導與治療。