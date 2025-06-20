印度人也不想生細路？　人口第一大國出生率跌至1.9

根據聯合國人口基金會上周公布的《2025年世界人口狀況報告》（State of World Population 2025 Report），作為世界第一人口大國的印度，其生育率已跌至1.9，代表平均每名印度婦女生育僅1.9個孩子，低於維持現有人口水平所需的2.1個孩子的標準。



日經新聞6月17日報道，聯合國的最新報告顯示，儘管印度已取代中國，成為世界第一人口大國，惟印度的出生率卻持續下跌。

聯合國人口基金會（United Nations Population Fund，UNFPA）本月發布的《2025年世界人口狀況》報告稱，預計印度今年的人口將達到14.6億，預計40年後將增至17億，然後開始下降。

印度國旗。（Getty Images）

據報道，今年的報告題為「真正的生育危機」（The Real Fertility Crisis），顯示2025年印度的總生育率已降至每名婦女生育1.9個孩子，低於維持現有人口水平所需的平均生育人數2.1位孩子。

報告指：「在1960年，印度的總人口約4.36億，平均每名婦女誕下近6名孩子。」報告提到，當時的女性對自己的身體和生活的掌控力不如現在。報告又指，當時只有不到四分之一的女性有採取某種形式的避孕措施，不到一半的女性曾上過小學。

2025年6月19日，印度斯利那加（Srinagar），在炎熱的夏日，克什米爾（Kashmiri）的男孩們在溪流中玩水消暑。（Getty）

報告指：「但在隨後的數年裏，隨着教育水平的提高，獲得生育保健服務的機會也得到改善，更多女性在影響自身生活的決策中獲得發言權。現在，印度女性平均每人只會生兩個孩子。」