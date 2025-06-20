歐盟禁中國企業獲逾500萬歐元政府醫藥設備訂單　北京：雙重標準

歐盟星期五（6月20日）宣布，禁止中國企業獲得逾500萬元（歐元，下同）的歐洲政府醫藥設備訂單，以反制北京對歐洲企業實施相關市場的限制准入。



綜合彭博社和法媒報道，這是歐盟與中國陷入的最新一輪貿易爭端，涉及的訂單涵蓋外科口罩和X光機在內等醫療用品和設備，在歐洲市場的份額達60%、約1500億元。

歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇說：「我們實施這些措施，為的是給歐洲企業打造一個公平的營商環境。我們致力與中國就這些議題進行對話。」

歐盟在聲明中說，這麼做是回應中國長期將歐洲製造的醫療設備排除在中國政府訂單之外。

布魯塞爾在聲明中說，中國九成以下的醫療設備公共採購訂單，對歐洲企業採取排他和歧視性措施。

聲明指出，除禁止中企獲得歐洲政府醫療設備和用品訂單外，歐盟也將限制獲得訂單的中企出貨量限於五成。

聲明稱，中國從2015年至2023年向歐洲出售的醫療設備增加超過一倍。

過去三年，布魯塞爾和北京在電動汽車、鐵路行業、光伏板和風力發電機等經貿領域發生摩擦。

另據中國商務部星期五在官網發布的消息，商務部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇星期四（19日）舉行了視頻會談，就電動汽車反補貼案等貿易救濟案件、出口管制、市場准入等經貿議題進行了深入磋商。

針對歐盟對中企實施的最新限制，中國外交部發言人郭嘉昆星期五在例行記者會上回應稱，中方始終堅持高水平對外開放，堅持維護市場經濟原則和世貿規則，主張通過對話磋商解決貿易爭端。歐盟一貫標榜是全球最開放的市場，但事實上一步步走向保護主義，動輒付諸單邊經貿工具，以公平競爭之名行不公平競爭之實，是典型的雙重標準。

他強調，中方希望歐方恪守市場開放承諾和世貿組織規則，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，推動中歐經貿關係健康穩定發展。中方將堅決維護中國企業的正當合法權益。

本文獲《聯合早報》授權轉載

