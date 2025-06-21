普京談伊以俄烏　冀外交解決伊以　強調俄烏同族：烏應歸屬俄

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月19日繼續聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）的日程，他在會議上發表講話談及俄烏與伊以，強調兩處戰火性質全然不同，稱莫斯科願意給出建議通過外交解決伊以，但俄烏卻屬於同一民族，意味屬於民族內政的矛盾摩擦，指烏克蘭領土應盡數歸屬俄羅斯。



綜合俄衛網、路透社報道，普京表示，「我們並非力求烏克蘭投降，我們堅持的是對實際形成的領土現狀的承認」，他強調未懷疑烏克蘭主權，還引用俄羅斯諺語「俄羅斯士兵的腳步所到之處，就是我們的領土」。

報道指俄軍正在烏克蘭蘇梅地區劃定戰略緩衝地區，以維護俄領土，普京則表示不排除莫斯科控制蘇梅的可能，還警告基輔不要對莫斯科使用具放射性的「骯髒彈（Dirty Bomb）」，否則將為基輔高層與整個烏克蘭引來災難性後果，不過他又補充目前沒有看到任何證據表明烏克蘭有使用骯髒彈的計劃。

普京自執掌俄羅斯以來，與烏克蘭在領土問題上接連發生衝突，莫斯科被認為在2014年非法侵佔克里米亞，現還佔領烏東四個州份。

2025年6月18日，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）在聖彼得堡國際經濟論壇 （SPIEF）期間與國際新聞機構代表舉行會議。（Reuters）

另一方面，早前向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表態願出力斡旋伊以的普京態度稍顯轉圜，他今次聲稱，俄羅斯正分別與以色列和伊朗接觸，並分享有關如何結束衝突的提議，相信這場危機可以通過外交途徑解決，意味不尋求調解但給出建議。

普京還強調，俄羅斯支持伊朗爭取合法權益的鬥爭，包括在和平利用核能方面的努力。