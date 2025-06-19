普京：俄羅斯曾主動提出共同研製防空系統　惟伊朗不感興趣

綜合外媒報導，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月18日在聖彼德堡會見各國媒體代表時，拒絕討論以色列和美國刺殺伊朗最高領袖哈梅內伊的可能性，並稱伊朗沒有提出任何正式的武器供應請求。他還提到，俄方曾提出與伊朗合作研製防空系統，惟伊朗不太感興趣。



普京周三對對於美國和以色列有意尋求伊朗政權更迭，表示：「當前伊朗國內的政治進程錯綜複雜，但社會正在團結在國家政治領導層的周圍。」他續稱，各方有必要尋求結束敵對行動的途徑，以確保伊朗在和平核能領域的利益以及以色列的安全利益。

伊朗核設施：這張取自影片的截圖顯示2005年3月30日鏡頭下伊朗伊斯法罕的一座核設施。（Reuters TV via REUTERS）

普京透露，伊朗在核能領域的利益是可以得到保障的。他指出，俄方已經就相關問題與以色列、美國以及伊朗進行了討論，但最終決定應由伊朗和以色列的政治領導層做出。

普京還稱，莫斯科與德黑蘭「關係非常好」，俄方可以確保伊朗在核能方面的利益。他說，伊朗地下鈾濃縮設施仍然完好無損。