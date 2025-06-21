特朗普不滿鮑威爾不減息　無奈發長文「傾訴」：軟硬不吃或炒魷他

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期連連不滿堅持不減息的聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），他日前在聯儲局議息結果未公開前就「精準預料」鮑威爾不會如自己所願減息。他周五（6月20日）又在旗下社交平台發帖「傾吐」，儘管依舊大罵鮑威爾「愚蠢（dumb guy）」，是「特朗普仇恨者（ Trump Hater）」，但今次文筆中透露稍顯無奈與失態，稱自己為勸鮑威爾達成減息軟硬兼施均無作用，還透露或將轉軚將他炒魷。



特朗普在帖文中依舊主張減息，稱鮑威爾若減息1至2厘將每年為國家省下1萬美元，還傾訴指，知曉自己長久以來痛批鮑威爾，會將他愈來愈推離自己的減息主張，強調自己對鮑威爾軟硬兼施均「不起作用（didn't work!）」，是「一個明顯的特朗普仇恨者（an obvious Trump Hater）」，聲稱鮑威爾根本就不應該執掌主席之位。

特朗普2025年6月20日在旗下社交平台發帖，透露有可能將改變主意解僱聯儲局主席鮑威爾。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普長文中還強調不明白聯儲局董事會為何不炒魷鮑威爾，聲稱「也許，只是也許，我得改變主意解僱他？（Maybe, just maybe, i'll have to change my mind about firing him?）」之後還長歎，「無論如何，他的任期即將結束！（But regardless, his Term ends shortly!）」

根據美國法律，聯儲局獨立於美國聯邦政府，一般被認為不會受總統個人意志而遭解職，特朗普早前威脅要將他炒魷，但上週態度轉軚，聲稱「我不會解僱他」。鮑威爾的主席任期將持續至明年的5月15日，即還有不到一年就會自動離職。