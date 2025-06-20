特朗普晤祖雲達斯球員場面尷尬　狂問女性可否踢男子隊0回應│有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月18日在白宮接見意甲球會祖雲達斯（Juventus）代表團，期間反覆向球員及其他球隊人員問道「你認為女性能加入你們（男子）球隊嗎？」（Could a woman make your team?）此被指是要求球員就跨性別運動員問題發表意見。在場球員面面相覷，無人回應提問，氣氛頓時變得尷尬。



祖雲達斯正在美國參賽世界冠軍球會盃（簡稱世冠盃），美媒《華盛頓郵報》及英國《衛報》報道，球隊多名球員和教練在與阿聯酋球隊阿爾艾因（Al Ain）對賽前，先赴白宮與特朗普會面。

在會面期間，特朗普先歡迎球隊到訪，並在與球隊中的兩名美國球員握手後，開始回應記者提問，然而話題大多是關於以伊衝突等政治問題。

特朗普其後提到，前總統拜登（Joe Biden）任內使用自動簽名機的爭議以及與之相關的跨性別運動員問題。他詢問球員對事件的看法，反覆問道「女性能否加入你們（男子）球隊？」

當在場沒有人回應，特朗普主動問領隊高莫尼（Damien Comolli），高莫尼稱： 「我們有一支非常優秀的女子隊伍」，特朗普其後回應指：「確實如此，她們應該和女性一起（踢球），對吧？」

最後高莫尼僅保持強顏歡笑，未再作出回應，特朗普也只能自討沒趣地回頭跟媒體說：「他們說話真圓滑。」

2025年6月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在位於華盛頓特區的白宮接見意甲球會祖雲達斯（Juventus）代表團。（Reuters）

球員添莫菲韋亞（Tim Weah）在賽後受訪時談及到訪白宮一事，他無奈稱：「說實話，當他（特朗普）開始談論政治、伊朗和其他各種話題，我感到很意外。我當時想，我只想踢足球。」

他也談到第一次到訪白宮當然是好的體驗，「但我對政治不太感興趣，所以沒那麼興奮。」