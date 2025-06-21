日媒：南海海槽地震或致140棟高層公寓嚴重受損　80%在這地區

據日本媒體調查報道，一旦發生南海海槽大地震，在關西大阪府及兵庫縣等四個縣，約有140棟高層公寓大樓可能會造成嚴重損毀。報道指，假如在這些地方發生「長週期地震震動」會大幅搖晃高層建築，其震級將超出設計大樓時的估算。日本政府正鼓勵民間積極進行抗震檢查，但進展緩慢。



《每日新聞》6月21日報道，其按照一間經營公寓資訊網站的公司的數據進行了深度調查。

據報道，在2016年，日本國土交通部將關東、靜岡、中京和大阪四個地區的11個縣，指定為「預防區」，因為伴隨南海海槽大地震的長週期地震運動，極可能對摩天大樓造成破壞。

國土交通部規定，在2017年4月之後申請的預防區內，新建造60米以上（通常超過20層）的摩天大樓，必須採用能夠抵禦長週期地震的建築設計。

2017年8月18日，日本關西地區大阪市，圖為正在興建的公寓大樓。（Getty）

然而，在此已落成的建築物並未跟隨新指引，伴隨南海海槽大地震而來長週期地震運動的震級，極有可能超過建築物設計時的估算。

報道指，日本政府將超過設計估算的可能性，分為「極有可能」、「有可能」和「可能」三個等級，並公布了地圖和屬於這些等級的城鎮和地區名單。

《每日新聞》收集了經營房地產資訊網站「Mansion Review」的One Nob A Kind（東京都港區）旗下公寓的建造日期和樓層數數據，並調查了四個「預防區」內20層或以上的高層公寓數量。

結果顯示，預防區內共有1,170棟高層公寓（截至今年4月11日）。調查顯示，在那些屬於「極有可能」或「有可能」，南海海槽大地震長週期地震震級超過「舊標準」設計的區域，有178棟高層公寓，其中139棟是在2017年3月標準提高之前落成的。

這些建築物分佈在大阪府、兵庫縣、愛知縣和靜岡縣四個縣，其中80%集中在關西地區。

國土交通部表示：「我們建議採取必要的自願檢查和維修等措施，並已建立補貼抗震檢查和翻新費用的製度。然而，國土交通省表示，目前尚未收到任何高層公寓的申請。」