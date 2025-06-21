英媒：日本被要求增加國防開支　取消與美國2+2高層會談

美國和日本原定7月1日在華盛頓舉行年度2+2安全會談，但英媒6月20日引述消息指，華府要求日本增加國防開支後，東京方面取消有關會談。



路透社報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）原本計劃下月1日與日本防衛大臣濱田靖一及外相上川陽子舉行年度2+2安全會談。

不過有多名知情人士向英媒透露，特朗普政府要求日本將國防開支提高到佔GDP的3.5%，高於原本要求的3%後，日本方面就取消會談。

美日關係：2024年4月5日，美國華盛頓白宮外，日本和美國國旗並排隨風飄揚。（Reuters）

報道引述一名美國官員證實日本「推遲」會談，稱當局在數週前已作決定，但沒有說明原因。亦有知情的非政府消息人士亦表示聽到有關消息，惟不清楚理由。而報道同時提到，日本取消會面與當地7月20日舉行的參議院選舉有關，外界估計執政自民黨或流失多個議席。

美國國務院拒絕回應報道，國防部及日本駐華盛頓大使館亦沒有回應。日本首相石破茂曾在3月強調，其他國家無權決定日本的國防預算。