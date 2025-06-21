會晤丁薛祥　普京：期待赴華出席上合組織天津峰會

中國國務院副總理丁薛祥訪俄，出席第聖彼得堡國際經濟論壇，6月20日在聖彼得堡會見俄總統普京（Vladimir Putin），丁薛祥指當前國際局勢深刻演變，中俄兩國應以堅定的全面戰略協作，捍衛國際道義。普京指，期待赴華出席上海合作組織天津峰會等活動。



中國外交部指，丁薛祥轉達中國國家主席習近平對普京的親切問候和良好祝願，他又談到中方願同俄方不斷鞏固政治互信，拉緊利益紐帶，持續擴大經貿投資，加深能源領域務實合作，推進有關項目建設，支持兩國各自發展振興。

丁薛祥：支持以世貿為核心多邊貿易體制

丁薛祥表示當前國際局勢深刻演變，中俄兩國應以堅定的全面戰略協作，捍衛國際道義，支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，攜手維護產供鏈穩定，加深上海合作組織、金磚國家等多邊合作，為推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出新的更大貢獻。

2025年6月20日，俄羅斯聖彼得堡，圖為普京在聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）上發表講話。（Reuters）

中方稱，普京請丁薛祥轉達對習近平的誠摯問候，他表示面對外部困難挑戰，俄中關係全面發展，達到前所未有水平，俄方願同中方進一步加強務實合作，共同開創兩國和世界更加美好的未來。

普京8月將訪華

普京又稱，期待赴華出席上海合作組織天津峰會和中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

上海合作組織天津峰會將在今年秋季舉行。克里姆林宮較早前在6月19日表示，普京8月將訪華出席地區峰會，並會與習近平舉行雙邊會談。