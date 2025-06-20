不止特朗普孫輩　普京透露外孫女中文流利　女兒也掌握這門語言

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）周三（18日）在聖彼得堡國際經濟論壇會見國際新聞機構代表時表示，他的外孫女能說一口流利的中文，他的女兒也掌握這門語言。



彭博社指，普京關於其外孫女能說一口流利中文的敘述，印證莫斯科和北京之間密切的關係。

普京說，自己的外孫女，她有一名來自北京的保姆，她們能用中文自由交流。

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）周三（18日）在聖彼得堡國際經濟論壇上講話。（Reuters）

報道稱：「普京的這番話讓我們得以難得地瞭解這名俄羅斯總統的個人生活，並彰顯兩國之間的密切關係。」

普京還補充說，俄羅斯人對中文的興趣日益濃厚，並且在他看來，鑒於兩國的關係，這並不奇怪。

報道指，普京並非唯一一個將包括在家庭層面在內的關注點轉向中國的國家領導人，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）現年20歲的小兒子尼古拉·盧卡申科（Nikolai Lukashenko），顯然一直在北京一間大學學習。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第一個任期期間，外孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）唱中文歌、背古詩的影片在中國大陸網絡爆紅。