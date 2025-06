特朗普不滿鮑威爾不減息　無奈發長文「傾訴」：軟硬不吃或炒魷

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)近期連連不滿堅持不減息的聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell),他日前在聯儲局議息結果未公開前就「精準預料」鮑威爾不會如自己所願減息。他周五(6月20日)又在旗下社交平台發帖「傾吐」,儘管依舊大罵鮑威爾「愚蠢(dumb guy)」,是「特朗普仇恨者( Trump Hater)」,但今次文筆中透露稍顯無奈與失態,稱自己為勸鮑威爾達成減息軟硬兼施均無作用,還透露或將轉軚將他炒魷。



特朗普在帖文中依舊主張減息,稱鮑威爾若減息1至2厘將每年為國家省下1萬美元,還傾訴指,知曉自己長久以來痛批鮑威爾,會將他愈來愈推離自己的減息主張,強調自己對鮑威爾軟硬兼施均「不起作用(didn't work!)」,是「一個明顯的特朗普仇恨者(an obvious Trump Hater)」,聲稱鮑威爾根本就不應該執掌主席之位。

特朗普2025年6月20日在旗下社交平台發帖,透露有可能將改變主意解僱聯儲局主席鮑威爾。(截圖自TruthSocial@realDonaldTrump)

特朗普長文中還強調不明白聯儲局董事會為何不炒魷鮑威爾,聲稱「也許,只是也許,我得改變主意解僱他?(Maybe, just maybe, i'll have to change my mind about firing him?)」之後還長歎,「無論如何,他的任期即將結束!(But regardless, his Term ends shortly!)」

根據美國法律,聯儲局獨立於美國聯邦政府,一般被認為不會受總統個人意志而遭解職,特朗普早前威脅要將他炒魷,但上週態度轉軚,聲稱「我不會解僱他」。鮑威爾的主席任期將持續至明年的5月15日,即還有不到一年就會自動離職。